Güldane Biçer kimdir, kaç yaşında? Güldane Biçer bulundu mu, nerede? Müge Anlı Güldane Biçer olayı

Müge Anlı ve ekibi, bu kez şüpheli şekilde ortadan kaybolan Güldane Biçer'i arıyor. 10 yıl önce aniden kaybolan genç kadın o dönem sık sık eşinden dayak yediğini söylemişti. Kayıp kadının kız kardeşi Müge Anlı programına katılarak detayları anlattı. Peki; Güldane Biçer kimdir, kaç yaşında? Güldane Biçer bulundu mu, nerede?

MÜGE ANLI GÜLDANE BİÇER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kardeşi Melek Kurt, 32 yaşındaki Güldane Biçer'in kaybolmadan önce sık sık ailesinin evine dayak yediği için geldiğini anlatttı. 3 çocuk annesi Güldane Biçer eşi Osman Biçer'den kurtulmak için mi kayıplara karıştı? Güldane Biçer'e ne oldu?

GÜLDANE BİÇER BULUNDU MU, NEREDE?

Osman Biçer'in kuzeni telefonla canlı yayına bağlanarak Osman Bey'in Güldane Biçer'i hiç dövmediğini iddia etti. Osman Biçer'in babası da programa telefonla katılarak oğlunun karıncayı bile incitmediğini söyledi. Güldane Biçer'in kız kardeşi Melek hanım ise elinde darp raporu olduğunu söyledi.

Osman Bey'in ölen erkek kardeşinin eşi ile evlendiği ortaya çıktı. Yani Güldane Biçer daha önce Osman Bey'in yengesiydi...

19 Şubat 2021 tarihinde ilk kez konu edinen Güldane Biçer, henüz bulunmadı. Anlı ve ekibi genç kadının kaybını araştırmaya devam ediyor.