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Güldane Biçer Olayı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü vakaların arasında 10 yıl önce aniden kaybolan genç kadın Güldane Biçer olayına yer verildi. Sık sık eşi Osman Biçer'den dayak yediği iddia edilen 3 çocuk annesi Güldane Biçer'in eşinden kurtulmak için mi kaçtığı konuları ekranlara böyle yansıdı.

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19 Şubat 2021 Cuma 11:41
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