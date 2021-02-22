Güldane Biçer'i kim öldürdü?
Müge Anlı'da Güldane Biçer olayının sır perdesi çözülürken yeni gelişmeler ise akılları bulandırdı. Programda Osman Biçer'in kuzeni telefonla canlı yayına bağlanarak Osman Bey'in Güldane Biçer'i hiç dövmediğini iddia ederken Biçer'in kız kardeşi Melek hanımın elinde darp raporu olduğunu söylemesi ortalığı karıştırdı.
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22 Şubat 2021 Pazartesi 11:30
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