Güldür Güldür bu akşam neden yok? Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman?

Her hafta salı akşamı seyirci karşısına çıkan 'Güldür Güldür' bugün yayın akışında yer almadı. Programın sıkı takipçileri tarafından merak konusu olan yeni bölüm ne zaman sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında. Peki Güldür Güldür bu akşam neden yok? Güldür Güldür yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

GÜLDÜR GÜLDÜR BU AKŞAM VAR MI?

Yapımcılığını BKM ekibinin gerçekleştirdiği 'Güldür Güldür Show' her hafta salı akşamları ekranlara geliyordu. Ancak bugünkü yayın akışında yer almadı. Bunun nedeni ise sevilen güldürü programının yayının günü değişti. Ondan dolayı Güldür Güldür bugün yayınlanmayacak. Yerine ise Türk sinemasının kült eserlerinden 'Hababam Sınıfı' izleyici karşısında olacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Güldür Güldür'ün yeni yayın günü cuma olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren Cuma günleri seyircisi ile buluşacak. Güldür Güldür'ün yeni bölümü ise 23 Nisan'dan 2021 cuma ekranlarda yerini alacak.