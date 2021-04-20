Ali Sunal'ın başında olduğu Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür, kanalın yayın akışında yer almıyor. TV karşısına geçen vatandaşlar da Güldür Güldür'ün gününün değişip değişmediğini merak ediyorlar. Bu kapsamda vatandaşlar Güldür Güldür günü mü değişti? Güldür Güldür hangi güne alındı, hangi gün oynuyor, saat kaçta 2021 ? sorularına yanıt arıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Güldür Güldür'ün günü değişti. Salı günleri ekranlara gelen program kanalın yeni değişikliği ile 23 Nisan'dan itibaren Cuma gününden itibaren ekranlara gelecek.

GÜLDÜR GÜLDÜR HANGİ GÜNE ALINDI, HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA 2021 ?

Güldür Güldür programı Cuma gününe alındı. Program cuma günleri saat 20.00'de ekranlara gelecek. Bundan sonra kahkaha tufanı cuma günleri yaşanacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR NE ZAMAN?

Güldür Güldür programı yeni gününde 23 Nisan Cuma günü ekranlara gelecek.