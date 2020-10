Yapımcılığını Beşiktaş Kültür Merkezinin (BKM) üstlendiği izleyenleri ekranlara kilitleyen Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayıma geçildi. İzleyenleri yine bolca güldürmeyi amaçlayan programın yeni sezonun tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman? Güldür Güldür ne zaman başlıyor 2020 ? Güldür Güldür kadın oyuncuları kimler? İşte detaylar...

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan Güldür Güldür Show, 27 Ekim Salı günü saat 20.00'da ekranlara gelecek.

GÜLDÜR GÜLDÜR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020 ?

Sempatik oyuncular Dağhan Külegeç ve Murat Akkoyunlu'nun da dahil olduğu Güldür Güldür Show, 27 Ekim'den itibaren her halı günü saat 20.00'de seyircisi ile buluşacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI 2020

Güldür Güldür'de uzun zamandır sahneye çıkan oyuncular arasına yeni isimler de katıldı. İşte Güldür Güldür'ün oyuncuları...

ALİ SUNAL KİMDİR?

Ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Gül Sunal'dır. Aslen Malatyalıdır, Ezo Sunal isminde kız kardeşi vardır o da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesinde İşletme eğitimi aldı ve 1999 yılında mezun oldu.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Çok sayıda sinema ve dizide rol almıştır.

Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadır ile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. 25 Mart 2019 tarihinde Nazlı Kurbanzade ile evlenmiştir. Bu evlilikten doğan kızına Narin ismini vermiştir.

Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey (Sinema)

1997 - Şaban ile Şirin (Dizi)

1999 - Propaganda (Sinema)

2000 - Fosforlu Cevriye (Dizi)

2002 - 2003 - En Son Babalar Duyar (Dizi)

2003 - Okul (Sinema)

2004 - Sayın Bakanım(Dizi)

2005 - Kanlı Düğün (Dizi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Sinema)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk oyuncu) (Sinema)

2007 - Komedi Dükkanı (Konuk oyuncu) (Dizi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Dizi)

2008 - Sana Mecburum (Dizi)

2008 - Sıfır Noktası (Televizyon filmi)

2010 - Yaprak Dökümü (Dizi)

2011 - 5'er Beşer (Dizi)

2011 - Banka (Sinema)

2011 - Huzurum Kalmadı (Dizi)

2012 - İnsanlar Alemi (Dizi)

2013 - Güldür Güldür (Dizi)

2013 - Güzel Çirkin (Dizi)

2014 - Yusuf Yusuf (sinema filmi)

ALPER KUL KİMDİR?

Alper Kul, 28 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul‘un Fatih semtinde doğmuştur. Aslen Trabzon‘ludur. Tam adı İsmail Alper Kul’dur.

Üniversite eğitimini önce İstanbul Müjdat Gezen Sanat Merkezinde yaptıktan sonra ABD. Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı.

1994’de Masal gerçek Tiyatrosu’nda Red Kid oyunuyla profesyonel oldu.

Alper Kul, Şehir Tiyatroları, DOT, IUSB (ABD), BKM gibi oluşumlarda oyuncu olarak görev aldı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

İlk olarak 1997 yılında yönetmen Ferzan Özpetek‘in “Hamam” filminde oynadı. Televizyonda ise ilk olarak 2009 yılında “Yılan Hikayesi” adlı dizi ile göründü.

Broadway’de uzun seneler sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununu 2009 yılında Türkiye’de ilk kez sahneye koydu.

2010 yılında kendi yazdığı “Babamın Oğlu” adlı tek kişilik oyunu 3 yıl boyunca Türkiye ve Avrupa’da sahneledi.

İnsanlar Alemi ve Güldür Güldür adlı programların proje tasarımlarını yaptı ve oyuncu olarak da oynadı.

Alper Kul, 2012 yılında tiyatrocu Aylin Kontente ile evlendi.

Ödülleri :

2010 – “AUT” adlı tiyatro oyunu ile yılın yazarı ödülü

Yazdığı Oyunlar :

2010 – AUT

2011 – Barselo

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

1994 – Red Kit

1995 – Şeksi Oyun

1996 – The Learned Ladies

1997 – The American Buffalo

1997 – The Velveteen Rabbit

1998 – Waiting For The Parade

1998 – Barış

1998 – Troya’lı Kadınlar

1999 – Yavru Kuşlar

1999 – Ölüm ve Oyun

2002 – Azizname

2004 – Midas’ın Kulakları

2006 – Böcek

2007 – İki Kişilik Bir Oyun

2009 – Caveman (Mağara Adamı)

2010-2011 – Babamın Oğlu

Filmleri ve dizileri :

2013 – Osmanlı Tokadı

2013 – Güldür Güldür

2013 – Moskova’nın Şifresi: Temel

2013 – Barcelona’nın Şifresi

2012 – İnsanlar Alemi

2011 – 2013 – Muhteşem Yüzyıl

2011 – Sümela’nın Şifresi: Temel

2011 – Kurtlar Vadisi Pusu

2011 – 5 er Beşer

2010 – Şen Yuva

2010 – Gecenin Kanatları

2009 – Güneşi Gördüm

2009 – 2010 – Mordkomission

2008 – Flugten

2007 – Ugarit

2007 – Sessiz Gemiler

2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2007 – Gölge

2007 – Arka Sokaklar

2006 – Kader

2005 – Aşka Sürgün

2004 – Çemberimde Gül Oya

2002 – Kınalı Kar

2002 – Kazık (Kısa Film)

1999 – Yılan Hikayesi

1997 – Gurbetçiler

1997 – Hamam

Proje Tasarımları:

2006 – Genç Türkler- Cine 5

2011 – Sihirli Parmaklar – TNT

2011 – 5’er Beşer – ATV

2012 – İnsanlar Alemi – Star

2013 – Güldür Güldür – Fox

AZİZ ASLAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1981, İstanbul doğumlu. Çatalca Lisesi ve Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. Ayrıca 1995 yılında Çağdaş Drama Derneği ve Zeytinburnu Belediyesi'nde yaratıcı drama ve tiyatro eğitimleri aldı.

2000 yılı itibariyle Tiyatro Yol ve Tiyatro Bahane'de oyuncu ve yaratıcı drama eğitmeni olarak görev aldı. Zeytinburnu Belediye Tiyatrosu, Tiyatro Yol, Çağdaş Sanat Atölyesi ve Tiyatro Bahane'de hem eğitmen hem de birçok oyunda oyuncu olarak görev aldı.

2006 yılından itibaren Eğitmen ve oyuncu olarak görev aldığı Kılçık Çocuk Tiyatrosu'nda oyuncu ve organizasyon sorumlusu olarak da görev almaktadır. Kahve Bahane adlı dizide ve bazı kısa filmlerde rol almıştır. Çocuklar için çeşitli oyunlar ve televizyon programlarına skeçler yazmaktadır. Bunun yanı sıra bazı tv işlerinde oyuncu ve yazar olarak yer almıştır.

"Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Alper Kul, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

2014 yılında "Eyyvah Eyvah 3" sinema filminde rol almıştır. Bu filmde Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Serra Yılmaz, Salih Kalyon, Tarık Ünlüoğlu, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Teoman Kumbaracıbaşı gibi oyuncular oynamıştır.

2014 yılında senaryosunu Alper Kul'un Ali Kobanbay ile birlikte yazdığı "Olur Olur!" adlı sinema filminde Alper Kul, Onur Buldu, Aylin Kontente, Yılmaz Gruda, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Şinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Güldür Güldür Show / Fikri Tarhanacı - 2013

Düğünde Panik - Tiyatro Kılçık – 2011

Almanya'dan Falım Geldi - Tiyatro Bizden - 2011

Düğünde Panik / Oyuncu Mutsuz Korkuluk,

Oyun İçinde Oyun,

Ellerin Dili

Size Oyun Oynanıyor,

Onun Saltanatı,

Sakin Olamıyoruz,

Malikanede Bayram,

Bu da Cin Ali

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Dedemin Fişi (Şinasi, 2016)

Olur Olur! (Aziz, 2014)

Eyyvah Eyvah 3 (2014)

Rol Aldığı TV Dizileri:

Analı Oğullu (Rıza, 2014)

BKM Güldür Güldür (Fikri Tarhanacı, 2013)

BERKAY TULUMBACI KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 8 Haziran 1991 Lefkoşa / KKTC doğumlu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

Şimdiye kadar birçok dizi ve filmde rol aldı. Son oynadığı dizilerden 2017’de Ateş Böceği Barbaros karakterini, 2018’e Kocaman Ailem’de Selim Haznedar karakterini canlandırdı. 2019 yılında BKM Güldür Güldür Show kadrosunda yer aldı.

Tiyatro Ödülleri:

İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı / Direklerarası Tiyatro Ödülleri 2014 - "Genç Yetenek"

İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı / Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri 2014 - "Erkek Oyuncu"

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Tamamen Doluyuz / Asistan - 2018

İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı / İşsiz - 2013

Rol Aldığı Tv Programları:

BKM Güldür Güldür Show (2019)

Rol Aldığı Diziler:

Kocaman Ailem (Selim, 2018)

Ateş Böceği (Barbaros, 2017)

Kara Ekmek (Berkant, 2015)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Aslı Gibidir (2019)

Rol Aldığı Kısa Film:

Sessiz Gece (2010)

ONUR ATİLLA KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 18 Mayıs 1986, İstanbul doğumlu. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi ve 2012 yılında Anadolu Üniversitesinden mezunu. Ayrıca PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldı. 2006 yılından itibaren Tiyatro Kılçık’ta eğitmenlik de yaptı. 2014 yılında Sinem Ayyıldız’la evlendi.

BKM güldür güldür programı ile adından söz ettiren Rüştü Onur Atilla, tiyatro oyunculuğu yanı sıra birçok sinema film ve dizi filmde rol aldı. 2019’de vizyona giren Hareket Sekiz adlı sinema filminde Reşat karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Herkes Tek Başına Ölür / Baba Persicke - 2018

Onların Hikayesi / Kirkor - 2017

Güldür Güldür Show / İbrahim Çekiç - 2013

Tanıyor Olabileceğin Kişiler / Oyuncu

Düğünde Panik / Oyuncu

Abur Cubur / Oyuncu

Rol Aldığı Tv programları:

Buyur Burdan Bak (Kendisi, 2015)

BKM Güldür Güldür (İbrahim Çekiç, 2013-2019)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Hareket Sekiz (Reşat, 2019)

Can Dostlar (2018)

Salur Kazan: Zoraki Kahraman (2017)

Cici Babam (Mahmut, 2017)

Deli Dumrul (2016)

Dedemin Fişi (Vecdi, 2016)

Yola Çıkmak (Erkin, 2014)

Olur Olur! (2014)

Eyyvah Eyvah 3 (2014)

Rol Aldığı Tv Dizileri:

İnsanlar Alemi (Konuk Sanatçı, 2012)

Huzurum Kalmadı (2011)

Şen Yuva (2010)

Kahve Bahane (2009)

Kavak Yelleri (2007)

BURAK TOPALOĞLU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 4 Ocak 1988, İstanbul doğumlu. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Amatör tiyatroculuğa Avcılar Belediyesi Tiyatrosunda başladıktan sonra Akkaş Tiyatrosu ile beraber Beylicium alışveriş merkezinde sahne aldı. Büyükçekmece Belediyesi Tiyatrosunda yönetmen asistanlığı yaptı.

Burak Topaloğlu, Güldür Güldür Show’da oynamayı sürdürüyor.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Güldür Güldür Show / Bahadır - 2013

Rol aldığı sinema filmleri:

Borç Harç (2018)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Kargocu, 2017)

Cici Babam (2017)

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Alpdirek, 2016)

Dedemin Fişi (İvan, 2016)

Kocan Kadar Konuş (Kuaför, 2015)

Sabit Kanca (2012)

Rol aldığı TV dizileri:

BKM Güldür Güldür (Bahadır, 2013)

Rol aldığı TV programları:

Güldür Güldür Show (2019)

İsmail Baki TV (2012)

ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. Namı: Eşofmanlı Şevket Hoca. 4 Aralık 1977'de Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu'nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında, Merzifon Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra, Eskişehir'e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Eskişehir'de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne katıldı. Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl MSM Actor Studıio’da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu.

Çağlar Çorumlu Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Çok sayıda yapım için seslendirme yaptı. Ayrıca, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapmaktadır. Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

2013-2020 arası Güldür Güldür Show adlı tv programındaki oyunlarda yer aldı. Bu showlarda Eşofmanlı Şevket Hoca karakteriyle ünlendi ve sevildi. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Aldığı Tiyatro Ödülleri:

Şark Dişçisi / Afife Tiyatro Ödülleri 2012

"Yılın En Başarılı Müzikal / Komedi Erkek Oyuncusu"

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Big Shoot / Mösyö - 2014

Güldür Güldür Show / Şevket Mircan - 2013

Şark Dişçisi / Taparnigos - 2011

Marat Sade / Anlatıcı - 2010

Tarla Kuşuydu Juliet / Shakespeare - 2009

Ayşegül Sıkıntıda / Oyuncu - 2009

Rol Aldığı Film ve Diziler:

İyi Aile Babası (TV Dizisi 2020)

Kısmet (Kenan, Kısa Film 2020)

Karakomik Filmler 2 ((Sinema Filmi 2019))

Jet Sosyete (Yaşar Usta, TV Dizisi 2018-2019)

Cebimdeki Yabancı (Sinema Filmi 2018)

Tatlım Tatlım (Sinema Filmi 2017)

Kolonya Cumhuriyeti (Peker Mengen, Sinema Filmi 2017)

Arif V 216 (Zeki Müren, Sinema Filmi 2017)

Kor (Kahvedeki Adam, Sinema Filmi 2016)

Yok Artık (Semih, Sinema Filmi 2015)

Bulantı (Beşir, Sinema Filmi 2015)

Pek Yakında (Zeki Süzen, Sinema Filmi 2014)

Daire (Necip, Sinema Filmi 2013)

Cesur Hemşire (Babür, TV Dizisi 2013)

BKM Güldür Güldür Show (Şevket Mircan, TV Dizisi 2013-2020)

Aldırma Gönül (Levent, TV Dizisi 2013)

İbret-i Ailem (Kenan, TV Dizisi 2012)

Koyu Kırmızı (Galip, TV Dizisi 2012)

Prensesin Uykusu (Aziz, Sinema Filmi 2010)

Rina (Umut, Sinema Filmi 2009)

Teyzanne (Şaşkın Bakkal, TV Dizisi 2009)

Haneler (Çağlar, TV Dizisi 2009)

Geniş Aile (2. Sezon (Yurdakul, TV Dizisi 2010)

Üvey Aile (Feyyaz, TV Dizisi 2008)

Derman (Güven, TV Dizisi 2008)

Osmanlı Cumhuriyeti (Piştici 2, Sinema Filmi 2008)

Yanılgılar (Mehmet, Kısa Film 2006)

Kader (Kamil, Sinema Filmi 2006)

Hayat Türküsü (Sezgin, TV Dizisi 2006)

Ezo Gelin (Zeki, TV Dizisi 2006)

Ah Polis Olsam (TV Dizisi 2006)

Gece Yürüyüşü (Hakan, TV Dizisi 2004)

ONUR BULDU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, TV programı sunucusu. 4 Ağustos 1982, Bergama / İzmir doğumlu. Tuncelili ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak Bergama'da doğdu, Menemen'de büyüdü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

İzmir Devlet Tiyatrosunda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı.

Güldür Güldür Show'dan ayrılan Onur Buldu, 2019 yılından itibaren Star Tv’de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur daha sonra Güldür Güldür Show'a geri döndü.

TV programı:

Eyvah Düşüyorum (2019)

Güldür Güldür Show (2018)

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

İstibdat Kumpanyası / 2014

Güldür Güldür Show / Bilal Koçyiğit - 2013

Şah Mat / Oyuncu - 2008

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Saf (2018)

Martı (Yakup, 2017)

Düğüm Salonu (Oğuz, 2017)

Cici Babam (2017)

Yok Artık 2 (Meriç, 2016)

Dedemin Fişi (Marif-Arif, 2016)

İçimdeki Ses (Alptekin, 2014)

Olur Olur! (Ertan, 2014)

Eyyvah Eyvah 3 (2014)

Böcek (2014)

Berlin Kaplanı (Antrenör, 2012)

Aşk Geliyorum Demez Aşk Geliyorum Demez (Cemal, 2009)

Ada: Zombilerin Düğünü (Ömer, 2009)

Plajda (2008)

Son Ders: Aşk ve Üniversite (Sezgin, 2007)

Organize İşler (Çete Üyesi, 2005)

Rol Aldığı Tv Dizileri:

Analı Oğullu Analı Oğullu (Cüneyt, 2014)

BKM Güldür Güldür (Bilal Koçyiğit, 2013)

Aşağı Yukarı Yemişliler (Recep, 2011)

Papatyam (Yusuf, 2009-2011)

Yalancı Romantik (2009)

Doktorlar (2007)

Avrupa Yakası (Metin, 2007)

ÖZGÜN AYDIN KİMDİR?

Özgün Aydın, 6 Eylül 1984 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2006 – 2009 yılları arasında Ankara’da “Öteki Tiyatro” ve “Tiyatro Oyunbaz” tiyatro guruplarında çalıştı.

2009 yılında İstanbul’a giderek önce Duru Tiyatro, Tiyatro Dan ve Levent Kırca Tiyatrosu’nda görev aldı. Levent Kırca‘nın Olacak O Kadar TV Programı’nda sunucu ve oyuncu olarak çalıştı.

2010 yılında Oğulcan Kırca‘nın yönetmenliğini yaptığı ve senaristliğini Oğulcan Kırca ile Tekin Duman’ın yaptığı “Son İstasyon” adlı sinema filminde Levent Kırca, Başak Daşman, Suna Selen ile beraber rol aldı.

2012-2013 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu.

“Güldür Güldür” adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Dilşah Demir, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

2014 yılında senaryosunu Alper Kul‘un Ali Kobanbay ile birlikte yazdığı “Olur Olur!” adlı sinema filminde Alper Kul, Onur Buldu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Yılmaz Gruda, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Şinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.





Tiyatro Oyunları :

2010 – Bunu Yapan İki Kişi – Tiyatro Grubu

2009 – Bir Karşılaşma Bir Nedir – Tiyatro Oyunbaz

2008 – Şah Mat – Duru Tiyatro

2007 – Çıkışyokland Cumhuriyeti – Öteki Tiyatro

2006 – Belgelerle Kurtuluş Savaşı – Öteki Tiyatro

Filmleri ve Dizileri :

2014 – Olur Olur! (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – BKM Güldür Güldür (Mustafa) (TV dizisi)

2010 – Son İstasyon (Özgür) (Sinema Filmi)

2009 – Olacak O Kadar (Sunucu) (TV dizisi)

2006 – Kod Adı (TV dizisi)

2005 – Ne Seninle Ne Sensiz (TV dizisi)

2005 – Karanlıktaki Umut (Umut) (TV dizisi)

2005 – Kaleiçi (TV dizisi)

2005 – Emret Komutanım (TV dizisi)

2002 – Koçum Benim (TV dizisi)

2002 – Canım Kocacığım (TV dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (TV dizisi)

UĞUR BİLGİN KİMDİR?

Uğur Bilgin, 1980 yılında istanbul’da doğmuştur. Aslen Karadenizli olan Uğur Bilgin’in babası Devlet Denizyolları’ndan emekli, annesi ev hanımıdır. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi‘nde okudu. Tiyatro koluna girdi. Okulu bitirdikten sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı bölümünde okudu.

2008 yılında Sinan Çetin‘in “Kağıt” adlı sinema filminde Asuman Dabak, Ahmet Mekin, Ayşen Gruda, Öner Erkan, Irmak Ünal ile birlikte oynadı.



2011 yılında Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin‘in başrollerde olduğu “Aşağı Yukarı Yemişliler” dizisinde Hayri karakterine can cerdi.

Yılmaz Arslantürk‘ün Otisabi adlı çizgi romanından uyarlanan ve 2013 yılında “Otisabi” Dizi filmi önce Uğur Bilgin‘in başrolde olduğu bir kadro ile çekmeye başladıktan sonra kadro değiştirildi ve Tim Seyfi‘nin başrolde olduğu bir kadro ile film çekildi. Filmin kadrosunda¸ Ali Erkazan, Atilla Pekdemir, Özgür Emre Yıldırım gibi oyuncular vardır. Dizi; “Sinema Tv” ekranlarında 13 dakikalık 13 bölüm olarak oynadı.

2016 yılının 16 Ocakta vizyona girecek “Dedemin Fişi” adlı komedi sinema filminde Özge Borak, Alper Kul, Doğa Rutkay, İrem Sak, Ali Sunal, Erdem Yener, Onur Atilla, Şükran Ovalı, Meltem Yılmazkaya, Özlem Tokaslan, Ayşen Gruda ve Zeynep Kankonde rol alırken, Uğur Bilgin de bu filmde oynayacaktır.

Filmleri ve Dizileri :

2017- Kolonya Cumhuriyeti ( Sinema Filmi)

2016 – Dedemin Fişi (Sinema Filmi)

2014 – Böcek (Uğur) (Sinema Filmi)

2014 – Boynu Bükükler (Müfettiş) (TV Dizisi)

2013 – Otisabi (Otisabi) (TV Dizisi)

2013 – BKM Güldür Güldür (Mesut) (TV Dizisi)

2011 – Aşağı Yukarı Yemişliler (Hayri) (TV Dizisi)

2010 – Arka Sıradakiler 4. Sezon (TV Dizisi)

2008 – Plajda (Rol Adı Ekle) (Sinema Filmi)

2008 – Kağıt (Zeki) (Sinema Filmi)

2005 – Organize İşler (Nazlı) (Sinema Filmi)

ÜNAL YETER KİMDİR?

Tiyatro ve senaryo yazarı; tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1 Ocak 1977, Samsun doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunu. Birçok tiyatro oyununda yazar ve oyuncu olarak görev almış olan Ünal Yeter, aynı zamanda senaryo yazarıdır. 2007 yılında Hakkını Helal Et dizisiyle başladığı dizi ve oyunculuğu devam etmektedir.

Ünal Yeter, ayrıca BKM Güldür Show’daki oyunculuğuyla da adından söz ettirmektedir.

Yazdığı ya da Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Kız / Oyuncu / Yazar - 2019

İki Köyün Masalı / Yazar - 2018

Işıltılı Haşereler / Ollie - 2017

Şapkalı O***** Çocuğu / Jackie - 2013

Bazı Sesler / Pete - 2010

3G - Geldim Gördüm Güldüm Show / Oyuncu

Senaryosunu Yazdığı Diziler:

Gençliğim Eyvah (2020)

Galip Derviş (2014)

Aile Reisi (2009)

Rol Aldığı Tv Programları:

Geldim Gördüm Güldüm Show (2016)

Komedi Türkiye (2015)

BKM Güldür Güldür (Kudret, 2013- )

Rol Aldığı Diziler:

Altınsoylar (Mesut Kocabaş, 2016)

Boynu Bükükler (Tahir, 2014)

Galip Derviş (Osman, 2014)

Türkün Uzayla İmtihanı (Namık, 2012)

Annem Uyurken (Aykut, 2012)

Nuri (Mevcud, 2011)

Dedektif Memoli (Cem, 2011)

Türk Malı (Sündüz, 2010)

Kırık Kalpler - Ritmini Arayan... (Mehmet, 2009)

Aile Reisi (Mesut Tacioğlu, 2009)

Derdest (Halil, 2008)

Yeni Evli (Osman, 2007)

Hakkını Helal Et (Serhat, 2007)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Nasipse Olur (2020)

Can Dostlar (2019)

Babamın Ceketi (Penguen Ersin, 2018)

Arapsaçı (Cihan, 2018)

Eski Sevgili (2017)

Aile Arasında (Okan, 2017)

Küçük Esnaf (Salih, 2016)

Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Vurkaçoğlu, 2015)

Guruldayan Kalpler (Bakkal Halit, 2014)

Rol Aldığı Tv Filmleri:

Boşu Bir Yerde (Ahmet, 2016)

DAĞHAN KÜLEGEÇ KİMDİR?

Tiyatro ve dizi oyuncusu. 18 Ekim 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamladı. 2002 yılında G.A.G. programında yardımcı yönetmen, 2003 yılında ise Over Game adlı bilgisayar oyunu programında sunucu olarak çalıştı.

Genç oyuncunun rol aldığı ilk tv dizisi, 2003-2004 yılları arasında kadrosunda bulunduğu Lise Defteri oldu. Serhat karakterini canlandırdığı Lise Defteri’nde 27 bölüm oynayan Külegeç, bu dizinin sona ermesinin ardından kadrosuna katıldığı Hırsız Polis dizisinde canlandırdığı Jilet karakteri ile 2005-2006 yılları arasında sevenlerinin karşısına geçti.

Dağhan Külegeç’i asıl popülerliğine kavuşturan yapım ise, 2007 yılında başlayan ve 2011 yılına kadar devam ettiği Kavak Yelleri dizisi olmuştur. Bu projeden sonra 2014 yaz sezonunda Kiraz Mevsimi adlı dizide rol almış, aynı dönemde Ayşe Erbulak ile birlikte Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’ni kurmuşlardır. 11 Mart 2007’de Show TV ekranlarına gelen Yeni Gelin dizisinde Kağan karakterini canlandırmaktadır.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Başarımı Karılarıma Borçluyum / Sabri / Hüseyin / Hoca Emmi / Nuri - 2015

Rol Aldığı Diziler:

Yeni Gelin (Kağan Bozok, 2017)

Kiraz Mevsimi (2 Sezon, Mete Uyar, 2014-2015)

Fatih (Turahan Bey, 2013)

Kavak Yelleri (TV Dizisi 4 Sezon, Efe Kaygısız, 2007-2010)

Hırsız Polis (TV Dizisi 2 Sezon, Jilet Metin, 2005-2006)

Lise Defteri (Serhat, TV Dizisi 2003)

Aslı ile Kerem (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2002)

Baba Bana Reyting Al (Bakkal Çırağı, TV Dizisi 1998)

Katıldığı Yarışma Programı:

Survivor Türkiye 2013 - Ünlüler/Gönüllüler (Gönüllüler, 2013)

MURAT AKKOYUNLU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 20 Mayıs 1973 yılında Bursa'da doğdu. Çeşitli tiyatro topluluklarında görev alarak TRT için çocuk programları yaptı. İlk oyunculuk deneyimini 1989 yılında Bizimkiler dizisi ile yaşayan Murat Akkoyunlu; Aile İşi, İşler Güçler, Ruhumun Aynası, Sudan Sebepler, Servet Avcısı, Haneler, Adanalı gibi birçok dizi de rol aldı.

Şimdiye dek … dizide oynadı. Son rol aldığı dizilerden Şevkat Yerimdar dizisinde Cuma karakterini canlandırdı. Cuma, semtin tesisatçısıdır. Trakyalıdır. Son derece gevşek, sakar bir ustadır. Bir şeyi yapar, başka bir şeyi kırar. Hiç altta kalmaz, daima mazereti vardır.

Tiyatro Ödülleri:

Bir Baba Hamlet / Afife Tiyatro Ödülleri 2018 - "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu"

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri 2018 - "Yılın Erkek Oyuncusu"

Bir Baba Hamlet / Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri 2018 - "Yılın Erkek Oyuncusu"

Bir Baba Hamlet / Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2018 - "En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/ Müzikal)"

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Bir Baba Hamlet / Oyuncu - 2017

Kaygan Zemin / Oyuncu

Rol Aldığı Diziler:

Şevkat Yerimdar (Cuma, 2017)

Aile İşi (Mülayim, 2016)

Ruhumun Aynası (Cengiz, 2014)

Boynu Bükükler (Mansur, 2014)

Herşey Yolunda Merkez (Vakıf , 2013)

Galip Derviş (Burak, 2013)

Bebek İşi (Enes, 2013)

İşler Güçler (Şenol, 2012)

Sudan Sebepler (Selim, 2011)

Haneler (Murat, 2009)

Servet Avcısı (Sadık, 2008)

Kolay Gelsin (Murat, 2008)

Goncakaranfil (2008)

Adanalı (2008)

Şölen (Hakan, 2007)

İmkansız Aşk (Tarık, 2006)

Büyük Umutlar (Levent, 2004)

3. Tür (2004)

Bekarlar (2003)

İki Arada (Haşmet, 2002)

Yıldızların Altında (Neco, 2002)

Efsane (Ertan, 2002)

Koltuk Sevdası (2001)

Cesur Kuş (2001)

Bizimkiler (Bora, 1989-2001)

Rol Aldığı Filmler:

Dört Köşe / İrfan, 2017)

Çakallarla Dans 4 (Hikmet / 2016)

Deliormanlı (2016)

Deli Saçması (Rıfat, 2016)

Öğrenci İşleri (Kısmet, 2015)

Yok Artık (Cenk, 2015)

Adana İşi (Maksut, 2015)

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Hikmet, 2014)

İki Kafadar Chinese Connection (Rıza, 2013)

Sağ Salim 2 Sil baştan (Hasan, 2013)

Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede (Hikmet, 2012)

Sağ Salim (Osman, 2012)

Bu Son Olsun (2012)

Arkadaşım Max (Özkan, 2012)

Papaz Kimde (Şenol, 2011)

Çakallarla Dans (Hikmet, 2010)

Herkes mi Aldatır? (Cebo, 2010)

Plajda (2008)

Aşk Tutulması (Hiko, 2008)

Havva Durumu (Engin, 2007)

Can (Ozan, 2006)

2 Süper Film Birden (Selami, 2005)

Zor Adam (2004)

Neredesin Firuze (Tatu, 2003)

Rus Gelin (Salih, 2002)

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000)

MAHİR İPEK KİMDİR?

Oyuncu / Yönetmen Yardımcısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1972, Afşin / Kahramanmaraş doğumlu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. 1998’de kendisi gibi oyuncu olan Veda Yurtsever İpek’le evlenmiş, 2003 yılında bir çocukları dünyaya gelmiş, 20 yıllık evlilikten sonra 23 Aralık 2018 tarihinde boşanmışlardır.

Mahir İpek, tiyatro oyunculuğu yanı sıra, 2001 yılından buyana çok sayıda sinema filmi, tv filmi ve tv dizilerinde rol almaktadır. Geniş Aile, Seksenler ve Zengin Kız Fakir Oğlan dizileri ile ünlenmiştir. Show tv’de gösterimi devam eden Güldür Güldür Show adlı komedi programında rol almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Azizname / Yönetmen Yardımcısı - 2015

Sakıncalı Piyade / Oyuncu - 1993

Selamün Kavlen Karakolu / Oyuncu / Yönetmen Yardımcısı

Halktan Biri / Oyuncu

Giderayak / Oyuncu

Rol Aldığı Tv Programları:

Güldür Güldür Show (Hayati, 2017-2019- )

Komedi Dükkanı (2008)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Taci, 2019)

Salur Kazan: Zoraki Kahraman (2017)

Kolonya Cumhuriyeti (Hilmi, 2017)

Cici Babam (2017)

Mandıra Filozofu İstanbul (Satış Koçu, 2014)

Hükümet Kadın 2 (İkram, 2013)

Hükümet Kadın (İkram, 2012)

Sen Kimsin? (2011)

Papaz Kimde (Birol, 2011)

Karakol - Herkes Adalet İster (Polis Müfettişi, 2011)

Kardelen (Ökkeş, 2010)

Av Mevsimi (Murat Öneş, 2010)

O... Çocukları (Komiser Şeref, 2008)

Ulak (İkram, 2007)

Münferit (Hasan, 2007)

Rol Aldığı Tv Filmleri:

Çetin Ceviz (Rıza, 2016)

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar (1993)

Rol Aldığı Tv Dizileri:

Seksenler (Emlakçı Suat, 2016)

Zengin Kız Fakir Oğlan (Sarp, 2012-2014)

Gına (2012)

Heberler (Mahir, 2010)

Cümbür Cemaat Aile (Yavuz Şen, 2010)

Geniş Aile (Sezgin, 2009-2011)

Elveda Rumeli (Ahmet, 2007-2009)

Senden Başka (Salim, 2007)

İşte Benim (Cenk, 2006)

Kabuslar Evi: Son Dans (Mesut, 2006)

Hayırdır İnşallah (Kamuran Terzioğlu, 2006)

Sensiz Olmuyor (Serdar, 2005)

Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu, 2004)

Serseri Serseri (Cemo, 2003)

Hayat Bilgisi (Ertuğrul Hoca, 2003)

Kınalı Kar (Ömer, 2002)

Beş Dakikalık Bir Mesele (2001)

GÜLDÜR GÜLDÜR KADIN OYUNCULAR

SİMGE GÜNSAN KİMDİR?

23 Ocak 1988, Melbourne / Avustralya doğumlu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin tiyatro bölümünden mezundur. Birçok tiyatro oyununda oyuncu, uyarlayan ve sahne teknisyeni olarak görev aldı. Tiyatro sahnelerindeki oyunculuğu yanı sıra Güldür Güldür Show adlı tv programının oyuncu kadrosu içinde de performansını göstermeyi sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Koridor / Oyuncu - 2018

Tahir ile Zühre / Oyuncu - 2013

Circus D'arc / Oyuncu / Proje Tasarım / Uyarlayan - 2013

Üç Kız Kardeş / Oyuncu - 2012

Çok Soğuk / Sahne Teknisyeni - 2011

Macbeth Mutfakta / Oyuncu / Uyarlayan - 2011

Rol Aldığı Tv Programları:

Güldür Güldür Show (Suzan, 2019- )

DOĞA RUTKAY KİMDİR?

Manken, reklam, sinema ve dizi film oyuncusu, tiyatro yönetmeni, sunucu, seslendirme sanatçısı, yazar. 30 Ekim 1978'de Ankara'da doğdu. 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Tam adı Doğa Rutkay Kamal. Tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Rutkay Aziz ile Nuran Duru'nun kızıdır.

Doğa Rutkay, kendisine yöneltilen ve hep merak edilen "Babanızın adı Rutkay Aziz ve sizin soyadınız o zaman nasıl Rutkay oluyor?" konusuna bir röportajında açıklık getirip, bu karmaşayı şu sözlerle anlatmıştı;

"Önceleri pek önemsemiyordum fakat sonra her yerde karşıma çıkar oldu. İşte açıklıyorum; Babamın asıl adı Ünal Aziz Rutkay'dır. Bizim aile içinde herkes hala ona Ünal der. Bazı uzak akrabalarımız ise hala Aziz demektedir. Bense 'baba' demeyi tercih ediyorum".

Doğa Rutkay şimdiye dek, ti yatro oyunculuğu yanıra birçok film, dizi ve tv programında yer aldı. "Card Finans" reklamında rol aldı, TRT'de bir talk show yaptı.

2013’ten itibaren Show Tv’de yayımlanan BKM Güldür Güldür Show’da rol aldı. 2014'de Kanal D'de yayımlanan Buyur Burdan Bak programını sundu.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Güldür Güldür Show / Yeter Kazak - 2013

Bi Oyun Varmış / Oyuncu - 2012

Kaygan Zemin / Oyuncu

Üçüncü Türden Yakın İlişkiler: Başlangıç / Oyuncu

Terlik - "Relatively Speaking" / Oyuncu

Rol Aldığı Diziler:

Analı Oğullu (Kendisi, 2014)

Ölü ya da Diri (2013)

BKM Güldür Güldür (Yeter Kazak, 2013)

Aşkım Aşkım (Layla, TV Dizisi (13 Bölüm, 2008)

Şölen (Şölen, 2007)

Dikkat Şahan Çıkabilir (Konuk Oyuncu, 2005)

Bendeniz Aysel (Aybike, 2005)

Şeytan Sofrası (Lale, 2004)

Avrupa Yakası 1. Sezon (Esra, 2004)

Pembe Patikler (Zeliş, 2002)

Her Şey Aşk İçin (2002)

Dedem, Gofret ve Ben (Kendisi, 2001)

Aşkım Aşkım (Layla, 2001)

Günaydın İstanbul Kardeş (Sadenaz, 1999)

Çiçeği Büyütmek (1998)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Bizim Köyün Şarkısı (2018)

Dedemin Fişi (Pervin, 2016)

Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede (Leyla Şekerci, 2012)

Süpertürk (2012)

Patlak Sokaklar - Gerzomat (Mary Jane, 2012)

Kral Yolu - Olba Krallığı (Anne, 2012)

Pak Panter (Gülinaz, 2010)

Dersimiz Atatürk (Latife Hanım, 2009)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Gelin, 2007)

Bir İhtimal Daha Var (Pelin, 2006)

Gen (Dr. Deniz, 2005)

Şans Kapıyı Kırınca (Hostes, 2004)

Rol Aldığı Tv Filmleri:

Halk Düşmanı (Deniz, 2004)

Televizyon Programları:

2013 BKM Güldür Güldür Show

2000 50 Dakika

2002 Vaziyetler

2004 Passaparola

2004 Yaz Zamanı

2006 Işın Show

2005 Ceyhun Yılmaz Show

2005 Dikkat Şahan Çıkabilir

2008 Disko Kralı

2008 Doğayla Gece Yarısı

2008 Eğlence Pazarı

2013 Güldür Güldür

2015 Buyur Burdan Bak

AYCAN KOPTUR KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 29 Mayıs 1990, İzmir doğumlu. İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde öğrenim gördü. Eğitimini tamamlamasının ardından Londra'ya yerleşen Koptur, burada da sinema eğitimi aldı.

2014 yılında Yılanların Öcü ve Hayat Ağacı adlı filmlerde yer aldıktan sonra Cengiz Bozkurt, İbrahim Büyükak ve Gupse Özay'ın yer aldığı 2016 yapımı Küçük Esnaf'ta, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı Yol Arkadaşım 2'de yer almıştır.

Salih Kuşu, Cinayet Süsü, Hayat Ağacı, Yılanların Öcü, Güldür Güldür, Yol Arkadaşım 2 gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

Ali Sunal, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show programıyla son zamanlarda oldukça ünlenmiştir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Kaplan Maplan / Pamuk Fare

Rol Aldığı Tv Programı:

Güldür Güldür Show (2019)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Yol Arkadaşım 2 (Ayşen, 2018)

Küçük Esnaf (Bankacı, 2016)

Yılanların Öcü (2014)

Hayat Ağacı (2014)

Rol Aldığı Tv Dizileri:

Dayan Yüreğim (Buse, 2017)

Aslan Ailem (Selin, 2017)

Seviyor Sevmiyor (Ela, 2016)

Hayat Ağacı (Birce Kaya, 2014)

Muhteşem Yüzyıl (Cariye, 2012)

Çocuklar Duymasın (Ece, 2013)

AÇELYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, dansçı. 19 Kasım 1986, Karşıyaka / İzmir doğumlu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı`ndan mezun olarak, bir çok dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.

Modern dans eğitimi alan Açelya Topaloğlu Anadolu Ateşinde bile dans etmiştir. 2009 yılında Mimar Sinan Üniversitesinde konservatuvar bölümünde Tiyatro eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında başrollerini Meltem Cumbul ve Özcan Deniz`in paylaştığı Aşk Yakar isimli sevilen dizide Belda karakteri ile yaşamıştı.

Açelya Topaloğlu son yıllarda Darısı Başımıza dizisinde Rüya karakteri ile ve Meryem dizisinde Derin, İnadına Aşk dizisinde Defne karakterleri ile başrolde yer aldı.

Açelya Topaloğlu 2019 yılında Güldür Güldür Show kadrosunda yer alarak çalışmalarını sürdürdü.

Rol Aldığı Tv Programları:

Güldür Güldür Show (2019)

Rol Aldığı Diziler:

Meryem (Derin Berker, 2017)

İnadına Aşk (Defne Barutçu, 2015)

Kaçak Gelinler (Almilla, 2014)

Eve Düşen Yıldırım (2 Sezon, Sevda, 2012)

Aşk Yakar (Belda, 2008)

Arka Sokaklar (5. Sezon, Ahu Gözcü, 2010)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Arapsaçı (Ayşen, 2018)

Damat Takımı (Deniz, 2017)

Arkadaşlar Arasında (Meryem, 2013)

Rol Aldığı Tv Filmleri:

Gece Sularında İstanbul (Nihan, 2011)

Rol Aldığı Kısa Filmleri:

Rakı Masası (Meryem, 2012)

Beni Seviyorum (2010)

ECEM ERKEK KİMDİR?

Tiyatro ve dizi oyuncusu. 24 Haziran 1991’de Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Sivaslıdır. 29 yaşında genç bir yetenektir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Tiyatro Bölümü mezunudur.

2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erkek sonrasında ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur.

2017 yılında Star TV’de yayınlanan Hayat Sırları adlı dizide “Şirin” isimli karakteri canlandırmıştır. Hayat Sırları dizisinde Ecem Erkek, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü Ahmet Mümtaz Taylan ve Devrim Yakut gibi başarılı oyuncular ile birlikte rol aldı.

Ecem Erkek, tiyatro çalışmaları yanı sıra dizi film projelerinde ve Güldür Güldür Show kadrosunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Rol Aldığı Tv Programı:

Güldür Güldür Show (2019- )

Rol Aldığı Diziler:

Hayat Sırları (Şirin, 2017)

AYLİN KONTANTE KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 30 Haziran 1982, İzmir doğumlu. Katia Kontente’nin kızıdır. 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü (2003) mezunudur. Oyun Atölyesinde çalışmaktadır. Ferhan Şensoy'un başrolde bulunduğu "Son Ders: Aşk ve Üniversite" filminde oynamıştır. Oyunculuk hayatına Güldür Güldür Show isimli programda devam etmektedir.

Alper Kul (e. 2012) ile evli olup, Arel Kontente Kul adında bir çocuk annesidir.

Şimdiye dek 6 dizide rol alan Aylin Kontante, Seksenler dizisinde Suzan karakterini canlandırdı.

Bazı TV Şovları:

Güldür Güldür Show

İnsanlar Alemi,

Tatlım Tatlım

Rol Aldığı Bazı Diziler:

Güldür Güldür (Burcu Yerler 2013)

Seksenler (Suzan, 2012 – 2017)

İnsanlar Alemi (Burcu, 2012)

Babam Sağolsun (2011)

Sır Gibi (Zeynep, 2007)

Kampüsistan (Mine, 2003)

İREM SAK KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 9 Şubat 1986, Sivas doğumlu. İlkokul ortaokul ve liseyi memleketinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezun oldu.

Tiyatro ile Lise döneminde tanışan İrem Sak, 2008 senesinde Beşiktaş Kültür Merkezi’nde Sizinkiler isimli oyunda sahne almıştı. Aynı yıl Domino’s Pizza, Coffee Mate, Money Club, Teknosa, Allianz ve Garanti Bankası gibi kurum ve firmaların reklam yüzü oldu. İlk dizi deneyimini ise Şen Yuva isimli dizi ile gerçekleştiren İrem Sak, uzun süre BKM yapımı olan 5’er programında ve Güldür Güldür programlarında Sinem’i canlandırdı.

2018 yılında Ölümlü Dünya filminde, 2019’da Bir Aile Hikayesi’nde ve Çukur dizisinde, 2020’de Azizler adlı sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Tiyatro Ödülleri:

Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2016 - "Seçici Kurul Özel Ödülü"

Sinema Ödülleri:

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Martı) / 28. Ankara Film Festivali 2017

Tv Programı:

Buyur Burdan Bak (Kendisi, 2015)

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Hepimizin Öyküsü Aynı / Oyuncu - 2015

Güldür Güldür Show / Sinem - 2013

Rol Aldığı Diziler:

Azizler (Sinema Filmi 2020)

Bir Aile Hikayesi (Müjde, TV Dizisi 2019)

Ölümlü Dünya (Begüm, Sinema Filmi 2018)

Gülperi (İrem, 2018)

Martı (Nurgül, Sinema Filmi 2017)

Düğüm Salonu (Hülya, Sinema Filmi 2017)

Cici Babam (Kurşuncu Şevkiye, Sinema Filmi 2017)

Dönerse Senindir (Selin, Sinema Filmi 2016)

Dedemin Fişi (Kader, Sinema Filmi 2016)

BKM Güldür Güldür Show (Sinem, 2013)

İnsanlar Alemi (Sinem, 2012)

Yalan Dünya (Tülay, 2011-2014)

5'er Beşer (Sinem, 2011)

Şen Yuva (Şehrazat, 2010)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Ölümlü Dünya (Begüm, 2018)

Martı (Nurgül, 2017)

Düğüm Salonu (Hülya, 2017)

Cici Babam (2017)

Dönerse Senindir (Defne, 2016)

Dedemin Fişi (Kader, 2016)

MEHTAP YILMAZKAYA KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 27 Kasım 1984, İstanbul doğumlu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü - Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu. Çocuk yaşlardan itibaren tiyatro kurslarını gitmiş, animatörlük yapmıştır.

Meltem Yılmazkaya, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2009 yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı. BKM Güldür Güldür Show’da Mehtap karakterini canlandırıyor.

Tiyatro Ödülleri:

Sevmekten Öldü Desinler / Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2018 - "Seçici Kurul Özel Ödülü"

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Sevmekten Öldü Desinler / Oyuncu - 2017

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Eski Köye Yeni Adet (Nuriye, 2018)

Cici Babam (2017)

Kaçma Birader (Okşan, 2016)

Dedemin Fişi (Döndü-Dürdane, 2016)

Rol Aldığı Tv Programı:

BKM Güldür Güldür (Mehtap, 2013- )

Rol Aldığı Tv Dizileri:

Aldırma Gönül (Suzan, 2013)

Aşkın Halleri (2012)

Adım Bayram Bayram (2011)

5'er Beşer (Mehtap, 2011)

Şen Yuva (Kadife, 2010)

Aile Saadeti (Fitnat, 2009)

Biyografiler için Biyografya ve Biyografi.net sitelerinden yararlanılmıştır.