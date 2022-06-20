Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu baba oldu!

Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu, bu sabah eşi Duygu Kozoğlu ile evliliğinden bebeğini kucağına aldı. Acıbadem Maslak Hastanesi’nde gerçekleşen doğumun ardından bebeğin 50 santim, 3.110 gram olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ONUR BULDU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir, Bergama'da doğmuştur. Annesi Tunceli'li ebe hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir, Menemen'de büyüdü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı.

"Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı.

Show tv'de yayınlanan "Güldür Güldür" adlı mizah programında oynamaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Analı Oğullu (TV Dizisi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi)

2013 – 2014 - Güldür Güldür (TV Dizisi)

2012 - Berlin Kaplanı (Sinema filmi)

2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi)

2009-2011 - Papatyam (TV Dizisi)

2009 - Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi)

2009 - Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi)

2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi)

2008 - Plajda (Sinema filmi)

2007 - Doktorlar (TV Dizisi)

2007 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)