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Güldür Güldür Show seyircisini üzen haber! İki isim birden programdan ayrıldıklarını açıkladı!

Show TV ekranlarının vazgeçilmez eğlence programı Güldür Güldür Show'da izleyiciyi üzen bir haber geldi. Güldür Güldür Show'un Nami'si oyuncu Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu yeni sezonda kadroda yer almayacaklarını açıkladı.

Güldür Güldür Show seyircisini üzen haber! İki isim birden programdan ayrıldıklarını açıkladı!

Geçtiğimiz akşam sezon finali yapan ve ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan Güldür Güldür Show'dan iki sevilen ismin ayrılacağı haberi izleyiciyi üzdü. 

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkem ve Murat Akkoyunlu veda etti.

Sevilen oyuncular bir veda mesajı yayınlayarak Güldür Güldür Show'dan ayrıldıklarını duyurdu. 

"BİR SONRAKİ DURAKTA GÖRÜŞELİM"

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram'dan yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım ‘şeyi’ kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür’de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim"

Güldür Güldür Show seyircisini üzen haber! İki isim birden programdan ayrıldıklarını açıkladı!

"BOL REYTİNGLER DİLERİM"

Murat Akkoyunlu ise paylaşımında "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler. Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" notuyla veda ettiğini duyurdu. 

Güldür Güldür Show seyircisini üzen haber! İki isim birden programdan ayrıldıklarını açıkladı!

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