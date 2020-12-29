Yayınlandığı gün reyting rekorları kıran yapımlardan bir olan Güldür Güldür Show bu akşam 249. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak Show TV'nin yayın akışında tekrar bölümü ile yer alması programın sıkı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bunun üzerine hayranları tarafından Güldür Güldür yeni bölüm neden yok, bitti mi? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki Güldür Güldür Show yeni bölüm neden yok? Final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ BÖLÜM SHOW NEDEN YOK?

Bugün yeni bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen güldürü tufanı "Güldür Güldür" programının olmayışı izleyici tarafından merak konusu oldu. Sevilen yapım elbette final yamadı ve bu yönde de bir açıklama yapılmadı. Yeni bölümün bu akşam yayınlanmasının sebebi ise "Yılbaşı Özel" programı ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor olması. Son yayınlanan tanıtımlarında yapılan açıklamada yılbaşında yeni bölüm ile izleyici karşısında olacaklar.

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ BÖLÜM SHOW NE ZAMAN?

Bir birinden yetenekli oyuncu kadrosu ve Ali Sunal'ın sunumuyla Güldür Güldür Show'un yeni bölümü ise 31 Aralık perşembe ekranlarda yerini alacak. İşte yılbaşı özel programının tanıtım videosu...