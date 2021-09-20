9 sezondur izleyici karşısına çıkan fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show'un yeni sezona ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Biz de haberimizde Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? Güldür Güldür Show 9. sezon ne zaman? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR? GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 9. SEZON NE ZAMAN?

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Güldür Güldür Show, 2 Ekim Cumartesi saat 20.00'da heyecanla beklenen yeni sezonuyla Show TV'de izleyiciyle buluşuyor.

Güldür Güldür Show, sevilen kadrosunun yanı sıra yeni oyuncuların da yer aldığı tanıtımı enerjisi ile dikkat çekiyor. Seyirciyle buluşmak için gün sayan Güldür Güldür ekibinin neşeli pozlarıyla göz doldurduğu renkli afiş seyircinin beğenisine sunuldu. Sevilen kadrosu ve ekibe katılan yeni isimlerle Güldür Güldür Show yeni sezona bomba gibi geliyor.