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  3. Güleda’nın öldürülmeden önce yaptığı paylaşım duygulandırdı

Güleda’nın öldürülmeden önce yaptığı paylaşım duygulandırdı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.'nin kişisel sosyal medya

Güleda’nın öldürülmeden önce yaptığı paylaşım duygulandırdı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.'nin kişisel sosyal medya

hesabında, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik" paylaşımında bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Güleda'nın öldürülmeden 5 gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı. Güleda Cankel'in 13 Kasım'da Twitter hesabından "Sever mi her kalp katilini" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Güleda’nın öldürülmeden önce yaptığı paylaşım duygulandırdı

Güleda’nın öldürülmeden önce yaptığı paylaşım duygulandırdı

Kaynak: İHA

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