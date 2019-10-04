Gülenay Kalkan Tarık Ünlüoğlu ne zaman evlendi? | Gülenay Kalkan instagram | Gülenay Kalkan dizileri | Tarık Ünlüoğlu eşi

Gülenay Kalkan eşi Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde fenalaştı. Ünlü oyuncunun vefatı sonrası birçok kesim derin üzüntüye boğuldu. "Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu ne zaman evlendi?", "Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kimdir?". "Gülenay Kalkan dizileri nelerdir?" gibi sorular acı haber sonrası internet üzerinde aratılıyor. Gülenay Kalkan hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi arama motoruna ismini yazıyor. Peki Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu ne zaman evlendi? Ayrıntılar haberimizde.

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Gülenay Kalkan (d. 26 Nisan 1959 Ankara), Türk oyuncu.

Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

GÜLENAY KALKAN DİZİLERİ

2002 Herşey Aşk İçin - Televizyon Dizisi

2003 Estağfurullah Yokuşu Günseli Televizyon dizisi

2004 Ağa Kızı - Televizyon Dizisi



2005 Gümüş - Televizyon Dizisi

2007 Benden Baba Olmaz Suzan Televizyon Dizisi

2007 Sır Gibi Nevra Televizyon dizisi

2011 Mazi Kalbimde Yaradır Suzan Televizyon dizisi

2013 - 2014 Bugünün Saraylısı Rezzan Ataman Televizyon dizisi

2016 Kalbim Yangın Yeri - Televizyon Dizisi

2016 Anne Cahide Güneş Televizyon dizisi

GÜLENAY KALKAN FİLMLERİ

1991 Suyun Öte Yanı - Sinema Filmi

2009 Aşkın İkinci Yarısı - Sinema Filmi

2011 Sümelanın Şifresi : Temel Asiye Sinema Filmi

2015 Kocan Kadar Konuş Gönül Sinema Filmi

2015 Kocan Kadar Konuş : Diriliş Gönül Sinema Filmi

GÜLENAY KALKAN TİYATRO OYUNLARI

Orta Oyunu : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bütün Oğullarım : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Ana Hanım Kız Hanım : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Beni Dünya Kadar Sev : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bahar Noktası : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Ben Kimim : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Gölgeler : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Keşhanlı Ali : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Koca Sinan : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Karaağaçlar Altında : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Ateşle Oynayan : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Yılın kadını-müzikal : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Ah Şu Gençler -müzikal : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Şeytan Çelmesi : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Ay Işığında Şamata : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Antonius Kleopatra ve Arada Bir Caesar : - Ankara Devlet Tiyatrosu

Kuzguncuk Türküsü : - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Ve Hep Birlikte Soldan Çıkarlar : - İstanbul Devlet Tiyatrosu

GÜLENAY KALKAN TARIK ÜNLÜOĞLU NE ZAMAN EVLENDİ?

Gülenay Kalkan Tarık Ünlüoğlu ile 2013 yılında evlendi.

GÜLENAY KALKAN INSTAGRAM

Gülenay Kalkan Instagram hesabı da internette en çok arananlar arasında. Gülenay Kalkan'ın Instagram hesabı: @gulenaykkalkan'dır.

TARIK ÜNLÜOĞLU KIZI

2 kez evlenen Tarık Ünlüoğlu ilk eşiyle 11 yıl evli kaldı ve kızı Zeynep dünyaya geldi. Tarık Ünlüoğlu'nun 2. eşi ise 2013 yılında evlendiği Gülenay Kalkan oldu.

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN KIZI ZEYNEP ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden bir kızı bulunuyor. Zeynep ismini verdiği kızı Levet Kırca ile Oya Başar'ın oğlu, Umur Kırca ile evli. Çift 2012 yılında dünya evine girdi. Zeynep Ünlüoğlu sistem analizcisi olarak çalışıyor.

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN CENAZE TÖRENİ

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı sevenlerini üzdü. İşte ünlü oyuncunun cenaze töreninden görüntüler...