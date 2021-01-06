Gülistan Doku kimdir, kaç yaşında, nereli? Bulundu mu, öldü mü? Gülistan Doku sevgilisi kimdir?

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıfta okuyan Gülistan Doku 5 Ocak 2020 günü aniden ortadan kayboldu. Ailesi medyada günlerce kızlarının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

GÜLİSTAN DOKU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gülistan Doku aslen Diyarbakırlı'dır. Ailesi Diyarbakır'da yaşamaktadır. 22 yaşındaki Gülistan Doku, 2 yıldır üniversite eğitimini görmek için Tunceli'deki öğrenci yurdunda kalmaktaydı.

GÜLİSTAN DOKU BULUNDU MU, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp durumda. Gülistan'ın bulunması için yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı, intihar ettiği iddiaları üzerine baraj gölünde yapılan arama kurtarma çalışmalarındaysa Gülistan'ın cesedine rastlanmadı.

Doku ailesi ise ilk günden itibaren Gülistan'ın en son görüştüğü kişi olan eski erkek arkadaşı Zainal Abarakov'un kızlarının kaybolmasından sorumlu tuttu. Gülistan'ın anne ve babası Bedriye ve Halit Doku, Zainal Abarakov'un baş şüpheli olduğunu söyleyerek tutuklanması talebini yineledi.

Ailenin şikayeti üzerine devam eden soruşturma kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nde Munzur Barajı balık adamlar tarafından taranmıştı ancak Doku'nun izine rastlanmamıştı. Doku'nun telefonunun en son sinyal verdiği Uzunçayır Baraj Gölü'nde günlerce arama yapılmasına karşın bulunamayınca abla isyan etti.

Son olarak barajın bir kısmı boşaltıldı ancak 22 yaşındaki genç kıza rastlanılmamıştı.

"ÖLDÜRÜLDÜ"

Gülistan'ın başına neler geldiğinin ancak Zainal'ın bildiğini söyleyen Bedriye Doku, kızını öldürdüğünü öne sürdü:

''Ancak o biz doğru bilgiyi verebilir, en son görüştüğü kişi o ama ilk günden itibaren gerçeği gizliyorlar, böylesi bir olayda 24 saat bile gözaltına alınmaz mı, bilgisayarına, telefonuna el konulmaz mı, buna yapmadılar, üç gün sonra ifadesini alıp serbest bıraktılar. Bu olaydaki baş şüpheli o ama en başından itibaren birileri onu koruyup duruyor. Adını anmak istemediğim ve kızımın sebebi olan bu adam tutuklanıncaya kadar da biz buradan ayrılamayacağız.''

Kızının kaybolduğu günden beri hayatlarının altüst olduğunu ifade eden Bedriye 'Ne gecem kaldı ne günüm' dedi. Gülistan'ın ailesi daha önce de Tunceli'de birçok oturma eylemi gerçekleştirdi, çoğu sonuçsuz kalsa da, kızlarının akıbetini öğrenmek için sorumlu gördükleri Zainal'ın tutuklanarak ailesi ile birlikte sorgulanmasını talepleri değişmedi. "Biz kızımızı devlete teslim ettik ve onun ölüsünü ya da dirisini bulmak devletin görevi" diyen Bedriye ve Halit Doku, bu taleplerini sosyal medyadan da dile getiriyorlar.

GÜLİSTAN DOKU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Gülistan Doku’nun üniversiteden arkadaşı, Gülistan’ın eski sevgilisi Zaynal Abarok tarafından darp edildiğini öne sürerek, “Zaynal’ın annesi Rus ve kendisi de Rusya’da doğup büyümüş. Zaynal, Tunceli’de polis olan üvey babası ve annesiyle kalıyor. Zaynal, Rusya’da evli ve harp okulunda okumuş. Ailesi, Gülistan’a hiç bir şekilde Zaynal’ın Rusya’da resmi nikahlı olduğunu söylememiş. Gülistan, okul harçlığını çıkarmak için kafelerde çalışıyordu.

Zaynal’da Hanımeli adında bir kafe de çalışıyordu. Gülistan da 2018’in sonu gibi başlayarak, 2 ay orada çalıştı. Orada tanıştılar. '' dedi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın şüphelisi olan ve Gülistan'ın en son görüştüğü, eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov olaydan sonra kayıplara karıştı. Abarok'un yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Dosyanın diğer şüphelisi olan Abarok'un üvey babası, polis memuru Engin Y. hakkında ise Gülistan Doku’nun kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ettiği gerekçesiyle dava açıldı ve bu dava kapsamında açığa alındı.

ABAROK'UN ÜVEY BABASI KONUŞTU

Rus uyruklu erkek arkadaş Zaynal Abarok (23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edildi. Abarok’un üvey babası polis memuru E.Y., Milliyet’e yaptığı açıklamada “Gülistan’ın kaybolduğu gün Zaynal’in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan’ın kaybolmasıyla ilgili bizim uzaktan yakından herhangi alakamız yok” şeklinde konuştu. E.Y., şunları söyledi:

“O kadar fazla yazılan şey oldu ki, biz sessiz kaldıkça insanlar suçlu olduğumuzu düşünüyor. Gülistan ve Zaynal 7-8 ay çıktı. Yaklaşık iki ay önce de ayrıldılar. Olaydan bir gün önce, yani cumartesi akşamı kapımız çaldı, gelen Gülistan’dı. Zaynal’ı sormuş kızıma, kızım da evde olmadığını söylemiş ve içeri girmeden gitmiş. Eşim, kızıma kimin geldiğini sorunca Gülistan olduğunu söyledi. Eşim de hemen Gülistan’ı aramış ve Gülistan apartmanın merdivenlerinde oturuyormuş. Eşimin aramasının üzerine Gülistan gelip, Zaynal’ı evde bekledi. Zaynal eve geldikten sonra da odaya girip bir süre konuştular, hatta eşim onlara çay ve meyve servisi yaptı, bir sorun yoktu.

Gülistan yurda yalnız gitmesin diye Zaynal’a Gülistan’ı bırakmasını söyledim. Benim aracımla Gülistan’ı bırakırken yolda durmuş ve tartışmışlar ama darp yok. Gülistan’ın kaybolduğu gün Zaynal’in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan kaybolduktan sonra herkes Zaynal’ı suçlayınca ve Gülistan’ın da ailesinin Diyarbakır’dan geldiğini öğrenince sıkıntı yaparlar diye ben de Alanya’ya gönderdim. Senelik izne ayrıldım ve ailece Alanya’ya geldik. Gülistan’ın kaybolmasıyla ilgili uzaktan yakından alakamız yok. Diğer taraftan herkes Zaynal’ın evli olduğunu söylüyor, oysa değil. Bunu da ispatlayabilirim.

Gülistan Zaynal ile çıktığında da birkaç defa bize geldi, kendisini tanıyoruz. İntihar edebilecek biri değil. Ama günlerdir bulunmaması üzerine ben de intihar etmiş olabileceğini düşündüm ancak o kadar kapsamlı bir aramaya rağmen bulunmaması da ilginç. Üzücü bir durum, inanın biz de üzülüyoruz.”