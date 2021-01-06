Gülistan Doku kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülistan Doku bulundu mu, öldü mü? Gülistan Doku sevgilisi kimdir?

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıfta okuyan Gülistan Doku 5 Ocak günü aniden ortadan kayboldu. Ailesi medyada günlerce kızlarının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

GÜLİSTAN DOKU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gülistan Doku aslen Diyarbakırlı'dır. Ailesi Diyarbakır'da yaşamaktadır. Kendisi ise 2 yıldır üniversite eğitimini görmek için Tunceli'deki öğrenci yurdunda kalmaktaydı.

GÜLİSTAN DOKU BULUNDU MU, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden bir yıl geçti. Ancak genç kızdan hala bir iz bulunamadı. Aile, kızlarının akibetini öğrenmek için aylardır seslerini duyurmaya çalışıyor. Son olarak abla Aygün Doku, "Ben kız kardeşimin düğününde zılgıt çekemedim, cesedi için yapıyorum ve bu herkesin utancıdır. Bu tilili 21 yaşında, 365 gündür kemiklerini aradığım Gülistan'ım içindir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin değişik illerinde vatandaşlar Gülistan Doku'nun kaybolmasının birinci yıldönümü nedeniyle meydanlara döküldü. Kadınlar ellerinde Doku'nun fotoğrafıyla "Gülistan Doku nerede?" diyerek eylemler yapıyor.

Ailenin şikayeti üzerine devam eden soruşturma kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nde Munzur Barajı balık adamlar tarafından tarandı ama Doku'nun izine rastlanmadı. Doku'nun telefonunun en son sinyal verdiği Uzunçayır Baraj Gölü'nde günlerce arama yapılmasına karşın bulunamayınca abla isyan etti.

Son olarak barajın bir kısmı boşaltıldı ancak 21 yaşındaki genç kıza rastlanılmadı.

GÜLİSTAN DOKU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Gülistan Doku’nun üniversiteden arkadaşı, Gülistan’ın eski sevgilisi Zaynal Abarok tarafından darp edildiğini öne sürerek, “Zaynal’ın annesi Rus ve kendisi de Rusya’da doğup büyümüş. Zaynal, Tunceli’de polis olan üvey babası ve annesiyle kalıyor. Zaynal, Rusya’da evli ve harp okulunda okumuş. Ailesi, Gülistan’a hiç bir şekilde Zaynal’ın Rusya’da resmi nikahlı olduğunu söylememiş. Gülistan, okul harçlığını çıkarmak için kafelerde çalışıyordu.

Zaynal’da Hanımeli adında bir kafe de çalışıyordu. Gülistan da 2018’in sonu gibi başlayarak, 2 ay orada çalıştı. Orada tanıştılar. '' dedi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın şüphelisi olan ve Gülistan'ın en son görüştüğü, eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov olaydan sonra kayıplara karıştı. Abarok'un yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Dosyanın diğer şüphelisi olan Abarok'un üvey babası, polis memuru Engin Y. hakkında ise Gülistan Doku’nun kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ettiği gerekçesiyle dava açıldı ve bu dava kapsamında açığa alındı.

ABAROK'UN ÜVEY BABASI KONUŞTU

Rus uyruklu erkek arkadaş Zaynal Abarok (23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edildi. Abarok’un üvey babası polis memuru E.Y., Milliyet’e yaptığı açıklamada “Gülistan’ın kaybolduğu gün Zaynal’in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan’ın kaybolmasıyla ilgili bizim uzaktan yakından herhangi alakamız yok” şeklinde konuştu. E.Y., şunları söyledi:

“O kadar fazla yazılan şey oldu ki, biz sessiz kaldıkça insanlar suçlu olduğumuzu düşünüyor. Gülistan ve Zaynal 7-8 ay çıktı. Yaklaşık iki ay önce de ayrıldılar. Olaydan bir gün önce, yani cumartesi akşamı kapımız çaldı, gelen Gülistan’dı. Zaynal’ı sormuş kızıma, kızım da evde olmadığını söylemiş ve içeri girmeden gitmiş. Eşim, kızıma kimin geldiğini sorunca Gülistan olduğunu söyledi. Eşim de hemen Gülistan’ı aramış ve Gülistan apartmanın merdivenlerinde oturuyormuş. Eşimin aramasının üzerine Gülistan gelip, Zaynal’ı evde bekledi. Zaynal eve geldikten sonra da odaya girip bir süre konuştular, hatta eşim onlara çay ve meyve servisi yaptı, bir sorun yoktu.

Gülistan yurda yalnız gitmesin diye Zaynal’a Gülistan’ı bırakmasını söyledim. Benim aracımla Gülistan’ı bırakırken yolda durmuş ve tartışmışlar ama darp yok. Gülistan’ın kaybolduğu gün Zaynal’in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan kaybolduktan sonra herkes Zaynal’ı suçlayınca ve Gülistan’ın da ailesinin Diyarbakır’dan geldiğini öğrenince sıkıntı yaparlar diye ben de Alanya’ya gönderdim. Senelik izne ayrıldım ve ailece Alanya’ya geldik. Gülistan’ın kaybolmasıyla ilgili uzaktan yakından alakamız yok. Diğer taraftan herkes Zaynal’ın evli olduğunu söylüyor, oysa değil. Bunu da ispatlayabilirim.

Gülistan Zaynal ile çıktığında da birkaç defa bize geldi, kendisini tanıyoruz. İntihar edebilecek biri değil. Ama günlerdir bulunmaması üzerine ben de intihar etmiş olabileceğini düşündüm ancak o kadar kapsamlı bir aramaya rağmen bulunmaması da ilginç. Üzücü bir durum, inanın biz de üzülüyoruz.”