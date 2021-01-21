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  3. Gülistan Doku soruşturmasındaki şüphelinin polis babası meslekten ihraç edildi

Gülistan Doku soruşturmasındaki şüphelinin polis babası meslekten ihraç edildi

Tunceli’de 12 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun dava dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un üvey babası olan polis memuru Engin Yücel meslekten ihraç edildi.

Gülistan Doku soruşturmasındaki şüphelinin polis babası meslekten ihraç edildi

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 yılında bu yana kayıp. Doku'yu arama çalışmaları devam ederken dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Zaynal Abarakov'un üvey babası Engin Yücel'in bugün meslekten ihraç edildiği belirtildi. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ 

Engin Yücel hakkında Doku’nun Ablası Aygül Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle Tunceli Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılmıştı. İdari soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.

Sosyal medya hesaplarında yapılan inceleme ve araştırmalardan sonra Tunceli Valiliği’nin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Zaynal Abarakov'un babası Engin Yücel, polislik mesleğinden ihraç edildi.

Öte yandan, meslekten ihraç edilen Engin Yücel'in Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

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