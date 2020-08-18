Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan (21) aylardır haber alınamıyor.

Son olarak Uzunçayır Baraj Gölü'deki su seviyesi düşürülerek arama çalışmaları yapıldı ancak Doku'ya ait herhangi bir iz bulunamadı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi. Valilik, ''Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır." açıklamasında bulundu.

13 GÜN SÜREN SU ALTI ÇALIŞMALARINDA DA BİR NETİCEYE VARILAMADI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama faaliyetleri, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren son görüldüğü yer olan Tunceli İli Sarı Saltuk Viyadüğü (Dinar Köprüsü) Uzunçayır Barajı'nda yapılmış olup, arama çalışmaları arazide ve su içinde kara, deniz ve hava araçları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 6 ay (180 gün) devam eden sualtı arama çalışmalarından netice alınamaması nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihinde sualtı arama çalışmaları sonlandırılmış̧, yüzey ve kıyı taramasına kesintisiz devam edilmiştir. Gülistan Doku’nun ailesinin talebi üzerine, Sarı Saltuk Viyadüğü köprü ayağının taban kodunda araması yapılabilmesi için suyun minimum seviyeye kadar indirilerek Uzunçayır Barajının tahliye edilmesi gündeme gelmiştir. 6 Ağustos 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen tahliye çalışmaları sonucunda baraj suyu teknik olarak mümkün olan minimum seviyeye düşürülmüştür. Bu suretle; AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 sualtı ve suüstü personeli, 3 row (sualtı arama robotu), 1 adet sonar cihazı, 11 bot ile suüstü ve sualtı arama çalışması, Tunceli Özel Haraket Polisi 39 personel, AFAD Gönüllüsü 20 personel ile kıyı şeridi ve arazi taraması gerçekleştirilmiştir. Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahası 15 sektöre bölünmüş olup, 4 kilometre mesafede yaklaşık 1.320 dönüm büyüklüğündeki alanda sualtı ve suüstü arama çalışması titizlikle yürütülmüştür. Sualtı arama robotu, sonar ve kurbağaadam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

''TÜM İMKANLAR KULLANILDI''

Valilik açıklamasında Gülistan doku'nun kaybolduğu 5 Ocak tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verilerek, şöyle denildi:

"AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan toplam 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 row, 6 drone, 4 Sonar, 3 arama köpeği ile devletimizin tüm imkanları seferber edilerek gerçekleştirilmiş olup 225 gün süren arama çalışmaları sonucu Gülistan Doku’ya ulaşılamamıştır. Bu tür aramalar su altında dünyadaki örneklerinde 7 gün yapılmakta, olağanüstü durumlarda bu süre 15 güne kadar uzatılabilmektedir. Hal böyleyken baraj gölü üzerindeki arama faaliyetleri 226 gün boyunca sürdürülmüştür. Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır."

222 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 222 kişinin bilgisine başvurulduğu, 85 kamerada toplam 900 saat detaylı kamera izlemesi yapıldığı belirtilerek,

"Günümüze kadar mobese kamera görüntüleri, özel kurum ve kişilere ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelenmiştir. Sarısaltuk Viyadüğü'nü kullanan iki araç içi kamerası görüntüleri olmak üzere toplam 85 kameradan 900 saat detaylı kamera izleme çalışması yapılmıştır. 2 müşteki, 1 şüpheli ve 222 bilgi sahibi olmak üzere toplam 225 şahsın ifadesi alınmış olup, ayrıca Sarısaltuk Viyadüğü’nden farklı saatlerde geçen 230 araç sürücüsü ile görüşülmüştür. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen özel ekip Tunceli ilinde Gülistan Doku’nun kayıp olayının soruşturması amacıyla 3 ay (90 gün) görev yapmıştır. Konu ile ilgili adli süreç devam etmektedir" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı.