Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu

TUNCELİ'de 94 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) ile Munzur Nehri'nde eğitim yaptıkları sırada akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için arama çalışmaların sürdüren ekipler, bugün Uzunçayır Barajı Gölü'nde 21 Mart'tan beri kayıp olan Esma Kılıçarslan'ın (27) cansız bedenini buldu.

Tunceli'de 17 Mart günü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ve 5 Ocak gündün beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmaları yürüten ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde bir ceset buldu. Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin, helikopterle Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde uçuş yaptıkları sırada tespit ettikleri ceset, arama ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Cansız bedenin sudan çıkarılmasından sonra bölgeye gelen savcı eşliğinde inceleme yapan jandarma ekipleri, bulunan kadın cesedinin boyuna asılı çanta ve çandaki notlardan yola çıkarak 21 Mart gününden beri kayıp olan Esma Kılıçarslan'a ait olduğunu belirledi. Kılıçarslan'ın cansız bedeni, ailesi tarafından teşhis edilmesi için Tunceli Devlet Hastanesi" morguna götürüldü.

'DÜĞÜNE GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN AYRILMIŞTI

Tunceli'de yaşayan Esma Kılıçarslan, 21 Mart günü, arkadaşının düğününe gideceğini belirtip, evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan Kılıçarslan ailesinin, polise kayıp başvurusunda da bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA