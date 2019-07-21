Gülle atmada Pınar Akyol'dan gümüş madalya

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın son gününde gülle atmada piste çıkan Pınar Akyol, gümüş madalya kazandı.

İsveç'in Boras kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'da Türkiye, bir madalya da gülle atmada kazandı. Şampiyonanın son gününde piste çıkan Pınar Akyol, 16.19'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç gülleci bu atışıyla U18 yaş grubunda Çinli sporcunun ardından Dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA