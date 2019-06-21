Güller filmi fragmanı izle | Güller filmi ne zaman vizyona giriyor?

Bu hafta vizyona giren filmlerden birisi olan 'Güller' internette araştırılmaya başlandı. Peki 'Güller' filmi ne zaman vizyona giriyor? 'Güller' filmin konusu nedir? 'Güller' filminin fragmanı nasıl? Oyuncuları kimler? İşte cevapları.

GÜLLER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Güller filmi 21 Haziran 2019 itibariyle sinemalardaki yerini aldı ve izleyicisiyle buluşmak için bekliyor.

GÜLLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Güller, Türkiye’de post modern darbe olarak adlandırılan bir döneme şahit olan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Ali Osman, Türkiye’nin siyasi olarak en kırılgan dönemlerinde birinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuktur. Kekeme ve utangaç bir çocuk olan Ali, eğitim görmek için köyde yaşayan ailesinin yanından ayrılıp, şehirde yatılı bir okula gider. 28 Şubat sürecinde yurtlar erken tatile girince, kendisi ile birlikte köyden okula gelen Serdar ile birlikte doğup büyüdüğü köye doğru yola koyulur. Ancak yolculuk sırasında, köyü ile ilgili can sıkıcı haberler alır. Platonik olarak aşık olduğu Güller’in köy okulunda öğretmen olan babası hakkında soruşturma açılmıştır ve bu yüzden aile köyden taşınmaya karar vermiştir. Ali, bir yandan yaşananları kafasında oturtmaya çalışırken bir yandan da sevdiği kızı bir daha göremeyecek olmanın telaşı içine girer.

GÜLLER FİLM FRAGMANI İZLE

GÜLLER FİLMİ HAKKINDA

Süre: (1s 33dk)



Tür: Dram

Orjinal Adı: Güller

Vizyon Tarihi: Haziran 21, 2019

Yönetmen: Mehmet Gün

Film Türü: Dram

Film Süresi: 93 dk.

Senaryo: Murat Bozkurt, Serdar Arslan, Ercan Ergenekon.



Yapımcılar: Mehmet Gün.



Görüntü Yönetmeni : Seyhan Bilir.



Müzik: Gökhan Tamir.



Oyuncular: Emirhan Can Ala, İbrahim Kalkan, Nail Demir, Deniz Oral, Zeynep Aytek Metin.



Dağıtım: Derin Film.