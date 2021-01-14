Gülnur Kocabaş'ın katilinin savunması pes dedirtti: Korkutmak istemiştim

Evinden işine giderken eski sevgilisi olduğu öne sürülen Yusuf Akbulut tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Gülnur Kocabaş'ın cinayet davasının ilk duruşması bugün Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yusuf Akbulut mahkemede ‘Tasarlayarak Adam Öldürmek’ten yargılandı. Akbulut, savunmasında genç kız ile sözlü olduklarını ve kendisini aldattığını iddia etti.

''TÜFEK ANİDEN KENDİLİĞİNDEN İKİ EL ATEŞ ALDI''

Gülnur Kocabaş’ın olay günü kendisine hakaretler ettiğini öne süren katil zanlısı savunmasında şunları kaydetti;

“Olay günü Gülnur’u iş yerine götürmek için arabayla evine gittim. Beni görür görmez hakaretler yağdırmaya başladı. ‘Sen erkek, adam değilsin, şerefsizsin’ gibi şahsıma hakaretler etti. Sonra tekrar yürümeye başladı ve bende arabayla arkasından takip ettim. Arabayla yanında durdum. Araçta tüfek vardı ve o tüfeği aldım. Korkutmak amacıyla bir el ateş ettim ve kolundan yaralandığını gördüm. Yanına gittiğim zaman ise tüfek aniden kendiliğinden iki el ateş aldı. Dengemi kaybettim korktum ve yere düştüm. Sonra tüfeği kendime doğrultarak intihar etmek istedim. Ben bu tip olayları yapacak kişi değilim. Bir anda gelişti. Üstüme atılan suçlamaları asla kabul etmiyorum”

Duruşmada Gülnur Kocabaş’ın babası Eyüp Kocabaş ise katil zanlısı Yusuf Akbulut’un kızını defalarca rahatsız ettiğini durumu işyerindeki arkadaşlarını da bildirdiğini belirterek, katil zanlısının kızını planlı ve tasarlayarak öldürdüğünü iddia etti. Katil zanlısı Yusuf Akbulut’un tutukluluk halinin devamına karar verilen dava, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından 6 Nisan 2021 tarihine ertelendi.

''GEREKİRSE İDAM VERİLSİN''

Duruşmanın ardından anne Gülnur Kocabaş’ın annesi Kader Kocabaş katil zanlısının yaptığı savunmadaki iddiaların yalan olduğunu ve kızının Yusuf Akbulut tarafından sürekli rahatsız edildiğini belirterek “Kızımla 3 yıldır birlikteyiz ve sözlü olduğunu söylüyor. Ama kızım Kütahya’dan Manisa’ya geleli 2,5 yıl oldu. Yani yalan söylüyor. Benim gülümü soldurdular. Kızı telli duvaklı gelin olarak görmek istiyordum. Ancak şimdi toprağın altında. Kendisini asılsız iddialarla savunmaya çalışıp cezadan indirim almaya çalışıyor. Böyle bir şeyi asla kabul edemem. Ben adalet istiyorum. En ağır ceza neyse alsın. Gerekirse idam verilsin. O zaman belki yüreğimizdeki acı birazda olsun hafifler. Ben artık yaşamıyorum” diye konuştu.

''ASLA İNDİRİM İSTEMİYORUM''

Baba Eyüp Kocabaş ise, katil zanlısını müebbet ile cezalandırması talep ederek, “10 sene sonra affa uğrayıp ceza evinden çıkmasın. Müebbet istiyorum. Toprağın altındaki kızıma her türlü iftirayı atıp kendini savunmaya çalışıyor. Asla indirim istemiyorum. Devletimden gereken adalet neyse onu istiyorum” dedi.

''AMACI ABLAMI ÖLDÜRMEKMİŞ''

Kız kardeşi Neşe Kocabaş ise, “Ablam işyerindeki arkadaşlarına bu kişinin tehdit ettiğini sürekli söylüyordu. Peşini bırakmayacağını söylüyormuş. Yani amacı ablamı öldürmekmiş. Biz artık gün güzü görmeyeceğiz. Oda gün yüzünü görmesin. Benim için hayatın artık bir anlamı yok. Ablamı herkes severdi. Böyle bir sonu asla hak etmedi” dedi.

''KENDİNİ KURTARMAK İÇİN İNDİRİMDEN FAYDALANMAK İSTİYOR''

Davayı yakından takip eden Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları komisyonu Başkan Vekili Avukat Özge Arslan, katil zanlısının olay günü Gülnur Kocabaş’ı öldürmek için hazırlıklı geldiğini ve olay günü tüfeğin ateş almasının kazayla değil kasten olduğunu gösteren kamera kayıtlarının olduğunu ifade ederek, “Sanık kendini kurtarmak için indirimden faydalanmak istiyor. Ancak biz adaletin yerini bulacağı inancıyla sanığın hiçbir indirimden faydalanmadan en ağır cezayı alacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.