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Gülper Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Birçok diziden tanıdığımız ünlü oyuncu Gülper Özdemir'in haytı hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Gülper Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

Gülper Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

TRT 1'in yepyeni dizisi Sen Anlat Kıbrıs'ta rol almaya başlayan başarılı oyuncu Gülper Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Frankfurt’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini ABD Truman State Universty'de tamamlayan güzel oyuncu Gülper Özdemir aynı zamanda Almanya RheinMain University of Applied Sciences okulundan mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile yaşayan Gülper Özdemir, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat verdi. Gülper Özdemir, 1.76 boyunda ve Akrep burcudur.

Gülper Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs

2019 – Sen Anlat Karadeniz 

2018 – Meleklerin Aşkı 

2017 – Tutsak 

2017 – Kara Yazı 

2016 – Bana Sevmeyi Anlat 

Gülper Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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