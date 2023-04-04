Gülru Gezer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezunu olan Gülru Gezer katıldığı programlarda yapmış olduğu yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek Gülru Gezer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırılmaya başlandı. İşte Gülru Gezer'in biyografisi