Gülru Gezer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezunu olan Gülru Gezer katıldığı programlarda yapmış olduğu yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek Gülru Gezer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırılmaya başlandı. İşte Gülru Gezer'in biyografisi

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Gülru Gezer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir 1

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezunu olan Gülru Gezer, aynı zamanda siyasi ilişkiler uzmanı olarak uluslararası devletler arasındaki ilişkiler konusunda yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler Gülru Gezer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırılmaya başlandı. İşte Gülru Gezer'in biyografisi.

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Gülru Gezer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir
Gülru Gezer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir
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