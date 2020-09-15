Gülşah Saraçoğlu elbisesinin azizliğine uğradı! Podyumda yürürken yere kapaklandı

TV8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu, çekimler esnasında kapıdan girişi sırasında uzun beyaz elbisesi ile podyumda yürürken ayağı takılıp yere kapaklandı. O anları sosyal medyadan paylaşan Saraçoğlu, takipçilerinden çokça görüntülenme aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri olan modacı Gülşah Saraçoğlu, podyuma çıktığı esnada uzun beyaz elbisesine basıp düştü. Saraçoğlu'nun düştüğünü gören diğer ekip arkadaşları hemen yardımına koşarak modacıyı ayağa kaldırmaya çalıştı. O anlarını sosyal medyada paylaşan Saraçoğlu'nun videosuna takipçilerinden çokça beğeni geldi.

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