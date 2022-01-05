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Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıkmıştı! Deha Bilimlier'i evden kovuldu! "Eve gidemiyorum, sokaktayım"

Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu arasındaki aşk iddialarının yankıları sürüyor. Son olarak Bilimlier'in eşinin, iddialar sonrası kocasını evden attığı iddia edildi.

Şarkıcı Deha Bilimlier ile modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında çıkan ve magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddialarının ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi.

"ASLI BENİ EVDEN KOVDU"

Magazin Masası programı yorumcularından Esin Övet, Bilimlier'i aradığını ve kendisinin ona, 'Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de... Arada harcanıyorum.' dediğini söyledi.

Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıkmıştı! Deha Bilimlier'i evden kovuldu! Eve gidemiyorum, sokaktayım

"İKİ TARAFI DA UYARDIM"

Ünlü popçu Demet Akalın da, “İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım” açıklamasını yaparak iddiaları güçlendirmişti.

Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıkmıştı! Deha Bilimlier'i evden kovuldu! Eve gidemiyorum, sokaktayım

"BENİM DE HATAM OLABİLİR"

“Söylemezsem Olmaz” programına konuşan Deha Bilimlier ihanet iddiasını reddetti, eşi üzüldüğü için de canlı yayında ondan şu şekilde özür diledi;

“Eşine aşık bir adamım ben. Gülşah benim sahnemi çok seviyor. Evi yakın, iki kez üst üste geldi. Dans ederken yuvarlandı, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Bu haber karşısında şok içinde kaldım, çok üzüldüm. Eşim avukat. Adımın böyle anılması onu rencide etti. Herkesin huzurunda ondan özür diliyorum. Benim de hatam olabilir. Sahnede mesafemi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün kuliste ağırladım, sonra sahnem bitti, eve döndüm."

Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıkmıştı! Deha Bilimlier'i evden kovuldu! Eve gidemiyorum, sokaktayım

GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Tüm bu olayların ardından Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu'nun sahnedeki samimi hallerinin görüntüleri Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıktı.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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