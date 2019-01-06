Gülşah Saraçoğlu gerçek kürk giydiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı, Ebru Şancı başta olmak üzere hayvanseverler tepki gösterdi. Ebru Şancı kimdir? Gülşah Saraçoğlu tepki gören gerçek kürk giydiği fotoğrafını kaldırdı. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun kürklü paylaşımı...

Gülşah Saraçoğlu'nun kürküne hayvanseverler tepki gösterdi. "Kürklerim gerçek diyen" modacının tilki kürkünün fiyatı 50 bin TL olduğu öğrenildi.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU GERÇEK KÜRK GİYDİ, EBRU ŞANCI TEPKİ GÖSTERDİ

Saraçoğlu'na bir tepki de Ebru Şancı'dan geldi. Ebru Şancı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Midesini küçültürken vicdanını da almışlar yazık!" ifadelerini kullandı

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KÜRKLÜ FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki gören Gülşah Saraçoğlu, fotoğrafını kaldırdı. Bazı kullanıcılar Saraçoğlu'nu bu hareketiyle Masterchef Murat Özdemir'e benzettiler.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, moda sektörüne atıldı. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı. Gülşah Saraçoğlu 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar evlenmişti. Son zamanlarda verdiği kilolar ve farklı bir projeye imza atıp, tasarımlarını moda klibi halinde yayınlaması ile gündemdedir. Gülşah Saraçoğlu ayrıca, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı programda sunuculuk yapmaktadır.Gülşah Saraçoğlu dünyaca ünlü isimleri de giydirmektedir. Bunlardan biri de ünlü oyuncu Nicole Kidman'dır.

EBRU ŞANCI KİMDİR?

31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okumuştur. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama’’ Bölümünde okuyarak bitirmiştir.

17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.

2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü. Londra’dayken 2002’de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Onun sayesinde Londra Regent College’de okudu. Ebru Şancı daha sonra Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'yla aşk yaşamaya başladı. Daha sonra Ebru Şancı'nın adı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yla anıldı. Son çıkan haberlerde ise Ebru Şancı'nın adı Alparslan Türkeş'in milletvekili oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş ile anıldı. Ebru Şancı, daha önce Önder Açıkbaş ve Cihan Haspolatlı'yla da aşk yaşamıştı.

Fashıon One’da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Futbolcu Alparslan Öztürk ile dünya evine giren Ebru Şancı ikiz bebek annesi.