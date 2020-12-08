Gülşah Saraçoğlu'ndan küfürlü sözleri hakkında açıklama: ''Yine olsa yine yapardım"
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Gülşah Saraçoğlu, instagram canlı yayınında eski sevgilisi Gökhan Göz'e "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım" deyip küfür ve hareket yağdırmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "Canlı yayına girip aldım, yürüdüm, gittim. İstediğimi saydım, sövdüm. Yine olsa yine yapardım'' dedi.
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08 Aralık 2020 Salı 14:11
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