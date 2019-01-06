Birçok ünlü ismin modacılığını yapan Gülşah Saraçoğlu, Uludağ tatilinde 3 farklı kürk giyerek poz verdi. Modacının gerçek kürkle verdiği pozlar başta ünlüler olmak üzere birçok kişi tarafından eleştirildi.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU: ASLA SAHTE KÜRK GİYMEM

Kürklü fotoğrafları nedeniyle eleştirilen Saraçoğlu, kendini şu sözlerle savundu: "Ben asla sahte kürk giymem. Üşüyorum, giyiyorum. Bu kadar! Ayrıca dünyada tek kürk giyen ben miyim? Beni günah keçisi ilan edeceklerine dönüp kendilerine baksınlar.



GÜLŞAH SARAÇOĞLU KÜRK TEPKİLERİNE NE CEVAP VERDİ

Bazıları et, tavuk yiyor. Başka kürklerim de var. Kimseden korkmuyorum. Giymeye devam edeceğim. Millet kürkümü bıraksın. İşine, gücüne baksın." Gülşah Saraçoğlu'nun giydiği 3 kürkün toplam değeri ise 250 bin TL.



SEVDA DEMİREL, GÜLŞAH SARAÇOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Eski model Ebru Şancı da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Midesini küçültürken vicdanını da almışlar yazık!' ifadelerini kullanmıştı.

Sevda Demirel ise "Ah Gülşahcığım keşke Fener Yolu'ndaki o minik evinde makinesi bile olmayan elleriyle dikiş diken masun kız olarak kalsaydın." dedi.