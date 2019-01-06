Gülşah Saraçoğlu'ndan kürk savunması: Üşüyorum giyiyorum
Gülşah Saraçoğlu'nun gerçek kürk giydiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşması üzerine büyük tepki topladı. Saraçoğlu bu tepkilere cevap verdi. Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun tepki çeken kürk paylaşımı savunması gündemi daha da sarsacak nitelikte. Saraçoğlu; "Ben asla sahte kürk giymem. Üşüyorum, giyiyorum. Bu kadar!" dedi.
Birçok ünlü ismin modacılığını yapan Gülşah Saraçoğlu, Uludağ tatilinde 3 farklı kürk giyerek poz verdi. Modacının gerçek kürkle verdiği pozlar başta ünlüler olmak üzere birçok kişi tarafından eleştirildi.
GÜLŞAH SARAÇOĞLU: ASLA SAHTE KÜRK GİYMEM
Kürklü fotoğrafları nedeniyle eleştirilen Saraçoğlu, kendini şu sözlerle savundu: "Ben asla sahte kürk giymem. Üşüyorum, giyiyorum. Bu kadar! Ayrıca dünyada tek kürk giyen ben miyim? Beni günah keçisi ilan edeceklerine dönüp kendilerine baksınlar.
GÜLŞAH SARAÇOĞLU KÜRK TEPKİLERİNE NE CEVAP VERDİ
Bazıları et, tavuk yiyor. Başka kürklerim de var. Kimseden korkmuyorum. Giymeye devam edeceğim. Millet kürkümü bıraksın. İşine, gücüne baksın." Gülşah Saraçoğlu'nun giydiği 3 kürkün toplam değeri ise 250 bin TL.
SEVDA DEMİREL, GÜLŞAH SARAÇOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ
Eski model Ebru Şancı da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Midesini küçültürken vicdanını da almışlar yazık!' ifadelerini kullanmıştı.
Sevda Demirel ise "Ah Gülşahcığım keşke Fener Yolu'ndaki o minik evinde makinesi bile olmayan elleriyle dikiş diken masun kız olarak kalsaydın." dedi.
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