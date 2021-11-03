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Gülse Birsel de Gupse Özay'la birlikte Squid Game çılgınlığına katıldı! Dev bebek olduğu video ilgi çekti!

Son zamanlarda Netflix’in en çok konuşulan ve izlenen yapımı olan Squid Game çeşitli kampanyalarda ve sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Bu çılgınlığa Gülse Birsel ve Gupse Özay da dahil oldu.

Daha önce 'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya', 'Jet Sosyete' gibi projelere imza atan Gülse Birsel, geçtiğimiz haftalarda yeni projesinin müjdesini vererek hayranlarını heyecanlandırmıştı. 

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Gupse Özay ile bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Gülse Birsel'in gönderisi takipçilerinin oldukça ilgisini çekti.

Gülse Birsel de Gupse Özay'la birlikte Squid Game çılgınlığına katıldı! Dev bebek olduğu video ilgi çekti!

KAMPANYA İÇİN ÇEKİLDİ

3,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından i Hepsiburada iş birliğiyle Squid Game’deki dev ölümcül bebeğin kılığına girdiği videoyu paylaşan  oyuncu ve senaryo yazarı Gülse Birsel'in paylaşımına yoğun ilgi oldu.

Gülse Birsel’in Squid Game uyarlamasını, “Çabuk şuna bakın! Evimizin konforunda squid game keyfi dedik. Tabii bu hikayede yanan yine Gupse Ozay oldu. İhtiyaç listelerinizi yapın Hepsiburada’da ‘da Efsane Kasım indirimlerini yakalayın, Gupse Özay gibi olmayın” açıklamasıyla paylaştı.

"INSTAGRAM BİZE NELER ETTİN"

Gülse Birsel son olarak Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafına ise, "Bir yandan çektiğim arkadaşa fotoğrafını gösterirken diğer yandan başka arkadaşa poz veriyorum. İnstagram bize neler ettin." yazarak sosyal medyaya düşkünlüğünün ne boyuta geldiğini gözler önüne serdi.

Gülse Birsel de Gupse Özay'la birlikte Squid Game çılgınlığına katıldı! Dev bebek olduğu video ilgi çekti!

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