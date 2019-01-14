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  3. Gülşehir’de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gülşehir’de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Gülşehir’de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü infaz ekibince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. istihbarı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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