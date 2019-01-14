Gülşehir’de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü infaz ekibince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. istihbarı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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