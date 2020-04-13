Gülşen kendini mutfağa adadı! Diyet listesi bozuldu

Evde kaldığı dönemde salyangoz börek, portakallı kurabiye gibi değişik lezzetler deneyen Gülşen "yakında pastane açacağım" diyerek paylaşım yaptı.

GÜLŞEN DİYETİ BOZDU

Günün büyük bir çoğunluğunu mutfakta yeni tarifler deneyerek geçiren popçu, önceki gün portakallı kurabiye ve salyangoz börek yaptı. Yaptığı lezzetlerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gülşen, altına da “Yakında pastane açacağım” notunu düştü. Gülşen paylaşımlarıyla ‘Gülşen diyeti bozdu’ dedirtti.