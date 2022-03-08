Gülşen sınırları fazlasıyla aştı! Seyircisinin kucağına oturup poposuna şaplak attırdı! Ozan Çolakoğlu'nun rahatlığı Zeynep Bastık'ın kocasını da geçti!Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıVesair ne demek, TDK'ya göre Vesair kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Siyasette "Seks kaseti" skandalı! İki genel başkan yardımcısı birbirine girdi, tehditler yeri yerinden oynattı! "Senin seks kasetlerini patlatmazsam adam değilim!"Marmaray'da çekilen görüntülere inanamayacaksınız! İki sevgili öpüşünce, yumruklar havada uçuştu! "Aile var burada, ne öpüşüyorsunuz?"İvaz ne demek, TDK'ya göre İvaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?8 Mart 2022 Salı hava durumu: Yar ile karda gezmeye hazır mısınız? Lapa lapa yağacak, kar görmeyen il kalmayacak!Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPirometri ne demek, TDK'ya göre Pirometri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seramik Sırlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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  3. Gülşen sınırları fazlasıyla aştı! Seyircisinin kucağına oturup poposuna şaplak attırdı! Ozan Çolakoğlu'nun rahatlığı Zeynep Bastık'ın kocasını da geçti!

Gülşen sınırları fazlasıyla aştı! Seyircisinin kucağına oturup poposuna şaplak attırdı! Ozan Çolakoğlu'nun rahatlığı Zeynep Bastık'ın kocasını da geçti!

Sahne kostümleriyle tartışmalar yaratan ünlü şarkıcı Gülşen son konserinde çok konuşulacak bir harekete imza attı. Ünlü şarkıcı, parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağına oturdu. O esnada seyirci ise Gülşen'in kalçasına tokat attı.

Konserlerinde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle tartışmalara konu olarak gündemden düşmeyen Gülşen, yaptığı son hareketle yine çok konuşulacak.

SEYİRCİNİN KUCAĞINA OTURDU

45 yaşındaki şarkıcı, parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağını oturdu. O esnada seyircinin ise Gülşen'in kalçasına tokat atması dikkat çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişinin, Gülşen'in yakın arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Gülşen sınırları fazlasıyla aştı! Seyircisinin kucağına oturup poposuna şaplak attırdı! Ozan Çolakoğlu'nun rahatlığı Zeynep Bastık'ın kocasını da geçti!

BERGEN'İN ŞARKISINI SÖYLEDİ

Aranjör Ozan Çolakoğlu ile olan mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Gülşen, bu konserinde de yine cesur bir tercihte bulundu. Ünlü şarkıcı, konserde yeni şarkısının çıkacağının müjdesini de verdi.

Gülşen sınırları fazlasıyla aştı! Seyircisinin kucağına oturup poposuna şaplak attırdı! Ozan Çolakoğlu'nun rahatlığı Zeynep Bastık'ın kocasını da geçti!

AKILLARA ZEYNEP BASTIK GELDİ

Bu olay geçtiğimiz aylarda yine magazin gündeminde çok konuşulan Zeynep Bastık ve Edis olayını akla getirdi. Bastık'ın kocasının rahatlığıyla Ozan Çolakoğlu'nunki kıyaslandı.

Gülşen sınırları fazlasıyla aştı! Seyircisinin kucağına oturup poposuna şaplak attırdı! Ozan Çolakoğlu'nun rahatlığı Zeynep Bastık'ın kocasını da geçti!

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Ünlü şarkıcının bu hareketi sosyal medyada eleştirilmesine neden oldu. İşte o yorumlar...

Gülşen sınırları fazlasıyla aştı! Seyircisinin kucağına oturup poposuna şaplak attırdı! Ozan Çolakoğlu'nun rahatlığı Zeynep Bastık'ın kocasını da geçti!Gülşen sınırları fazlasıyla aştı! Seyircisinin kucağına oturup poposuna şaplak attırdı! Ozan Çolakoğlu'nun rahatlığı Zeynep Bastık'ın kocasını da geçti!Gülşen sınırları fazlasıyla aştı! Seyircisinin kucağına oturup poposuna şaplak attırdı! Ozan Çolakoğlu'nun rahatlığı Zeynep Bastık'ın kocasını da geçti!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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