Gülşen sınırları fazlasıyla aştı! Seyircisinin kucağına oturup poposuna şaplak attırdı! Ozan Çolakoğlu'nun rahatlığı Zeynep Bastık'ın kocasını da geçti!
Sahne kostümleriyle tartışmalar yaratan ünlü şarkıcı Gülşen son konserinde çok konuşulacak bir harekete imza attı. Ünlü şarkıcı, parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağına oturdu. O esnada seyirci ise Gülşen'in kalçasına tokat attı.
Konserlerinde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle tartışmalara konu olarak gündemden düşmeyen Gülşen, yaptığı son hareketle yine çok konuşulacak.
SEYİRCİNİN KUCAĞINA OTURDU
45 yaşındaki şarkıcı, parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağını oturdu. O esnada seyircinin ise Gülşen'in kalçasına tokat atması dikkat çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişinin, Gülşen'in yakın arkadaşı olduğu öne sürüldü.
BERGEN'İN ŞARKISINI SÖYLEDİ
Aranjör Ozan Çolakoğlu ile olan mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Gülşen, bu konserinde de yine cesur bir tercihte bulundu. Ünlü şarkıcı, konserde yeni şarkısının çıkacağının müjdesini de verdi.
AKILLARA ZEYNEP BASTIK GELDİ
Bu olay geçtiğimiz aylarda yine magazin gündeminde çok konuşulan Zeynep Bastık ve Edis olayını akla getirdi. Bastık'ın kocasının rahatlığıyla Ozan Çolakoğlu'nunki kıyaslandı.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI
Ünlü şarkıcının bu hareketi sosyal medyada eleştirilmesine neden oldu. İşte o yorumlar...