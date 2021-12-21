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  3. Gülşen'den kalça şov! Sahneye arkasını dönerek poposunu salladı! O anlara şahit olan seyirci gözlerini ayıramadı!

Gülşen'den kalça şov! Sahneye arkasını dönerek poposunu salladı! O anlara şahit olan seyirci gözlerini ayıramadı!

Sahnede giydiği kıyafetlerle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Gülşen son konserinde adeta kalça şovu yaptı! Sahneye arkasını dönen şarkıcının dansı görenleri büyüledi.

Sesi kadar sahnede giydiği cesur kıyafetleriyle de konuşulmayı başaran 45 yaşındaki ünlü şarkıcı konser vermeye devam ediyor. Konserlerinde iddialı kıyafetler tercih eden Gülşen son sahnesinde yaptığı dansla hayranlarını büyüledi. 

NEFES KESTİ

Ses kadar görselliğe de önem veren şarkıcının sahne şovları izleyenleri mest ediyor. Son konserinde beyazlara bürünen Gülşen'in kıvırtması adeta sahneyi salladı. Seyircilere arkasını dönerek dans eden Gülşen fiziğiyle nefes kesti.

AŞI ÇAĞRISI

Öte yandan çift doz aşı yaptıran 3'üncü doz sırasını bekleyen Gülşen,  geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevenlerine aşı çağrısında bulunarak, "3. doz aşımı olmak için gün sayıyorum. Haydi canımlar aşıya" mesajını paylaştı.

Gülşen'den kalça şov! Sahneye arkasını dönerek poposunu salladı! O anlara şahit olan seyirci gözlerini ayıramadı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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