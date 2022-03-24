Gülşen'e kucağa oturmak yetmedi! Canı bu kez nasıl sıkıldıysa sahnede lolipop yalarken kendinden geçti! Masalara çıkıp şarkı söyledi!

Geçtiğimiz gece İstanbul'daki bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı Gülşen, yine iddialı bir kombinle seyircisinin karşısına çıktı. Üstünde sadece sütyen olan Gülşen, altına dekolteli bir pantolon giyerek yine cesurluğunu konuşturdu.

SAHNEDE YALADI

Gülşen'in son konserindeki tek dikkat çeken detay kıyafeti değildi. Ünlü şarkıcı bu defa sahnede lolipop yalamaya başladı. O anları kayıt altına alınan Gülşen'in gözlerini devire devire lolipopu yalaması ve ateşli bir şekilde dans etmesi dikkat çekti.

Geçen haftalarda konserinde bir dinleyenine kucak dansı yapmasıyla dikkatleri çeken Gülşen, seyircisinin masasına çıkarak şarkı söylemeye devam etti.

"CANIM ÇOK SIKILMIŞTI"

Öte yandan Gülşen, “En son sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim, sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?” ifadelerini kullanmıştı.

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