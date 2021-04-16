Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, yaşıyor mu, kaç yaşında? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları, dizileri nelerdir?

Dizilerde görmeye alışık olduğumuz klasik aşk senaryolarından artık bıkmıştık ki gerçek hayat hikayelerinin uyarlandığı diziler izleyiciler olarak hemen radarımıza takıldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız kitapları son günlerde diziye uyarlanan ve en çok izlenen yapımlar arasında görülüyor. Hikayeler bu kadar sevilmişken kitapların yazarı da bir o kadar merak edildi. Peki Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları, dizileri nelerdir?

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR, YAŞIYOR MU, KAÇ YAŞINDA?

1947 Ankara doğumlu olan Gülseren Budayıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yapan Budayıcıoğlu, başkentte serbest hekimlik yapmıştır.

Bu dönemde hastaları ile görüşmelerini kaleme aldığı Madalyonun İçi isimli kitabını çıkaran Gülseren Budayıcıoğlu 2005'te Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açtı. 2008 yılında Günahın Üç Rengi, Hayata Dön, Kral Kaybederse kitaplarını çıkardı.

2013'te Madalyon adını verdiği Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı. Gülseren Budayıcıoğlu şuanda 74 yaşındadır.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI, DİZİLERİ HANGİLERİ?

*Madalyonun İçi (Masumlar Apartmanı)

*Hayata Dön (İstanbullu Gelin)

*Kral Kaybederse

*Camdaki Kız( Doğduğun Ev Kaderindir, Camdaki Kız)

*Günahın Üç Rengi