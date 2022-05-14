Geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 6 Eylül 2019'da verilen mahkumiyet kararına ilişkin davanın temyiz incelemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından tamamlandı. Daire Kaftancıoğlu'na 3 suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Söz konusu kararın ardından CHP'de hangi ismin il başkanı olarak görev yapacağı da merak konusu oldu. İddiaya göre Canan Kaftancıoğlu'nun yerine CHP İstanbul İl Başkan Vekili olan Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'u önerdiği öne sürüldü. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında "Gülsüm Hale Özcömert Coşkun kimdir? Kaç yaşında? Nereli? CHP İstanbul İl Başkanı mı olacak? " sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

GÜLSÜM HALE ÖZCÖMERT COŞKUN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, 1970 senesinde Mersin'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 1994 Yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu.

Aynı yıl A. Ü. Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak yüksek lisans öğrenimine başlayan Gülsüm Hale Özcömert Coşkun 1997 senesinde A. Ü. Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimimi tamamladı.

2000 yılında İstanbul Tuzla’da eczane açan Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontolojisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Kongre delegeliği, TEB Rehber Eczanem projesinde eğitmenlik, İstanbul Eczacı Odası’nda çeşitli komisyonlarda farklı görevler yapan Coşkun, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’nda (İMOK) İstanbul Eczacı Odası Temsilciliği görevlerini sürdürmektedir.

2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olan ve partinin birçok kademesinde görev alan Coşkun 2012 yılında Parti Okulu Eğitmeni oldu.

İlçe kongre delegeliği, sandık sonuç giriş sorumlusu, bina sorumlusu gibi görevlerin yanı sıra bir dönem İlçe Sekreterliği, 2014-2019 yılları arasında Tuzla Belediye Meclis Üyeliği, İl Kongre Delegeliği, 36’ncı dönem İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Meslek Odalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreter Vekilliği görevlerini yaptı.

Canan Kaftancıoğlu’nun İl Başkanı olması ile de, İl Başkan Vekilliği görevine getirildi.

GÜLSÜM HALE ÖZCÖMERT COŞKUN CHP İSTANBUL İL BAŞKANI MI OLACAK?

Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı hapis cezası nedeniyle Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'un İstanbul İl Başkanı olacağı öne sürüldü.