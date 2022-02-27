Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali 21. yüzyılda dünyanın seyrini değiştirdi. Putin'in güç gösterisi birçok masum insanı ölümle burun buruna getirirken, bir Tatar kızının cesareti tüm dünyaya umut oldu. Gülsüm Khalilova isimli gazeteci, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizi sosyal medya hesabında tüm dünyaya aktarmaya çalışıyor. Peki, Gülsüm Khalilova kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Gülsüm Khalilova'nın biyografisi...

GÜLSÜM KHALİLOVA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, GÜLSÜM KHALİLOVA'NIN BİYOGRAFİSİ...

Gülsüm Khalilova, Kırım'da dünyaya geldi. Tatar kızı olan Khalilova Kiev’de yaşamını sürdürüyor. 7 yıldır Rus işgali altında olan Kırım'a dair paylaşımlar ve haberler yapan Gülsüm Khalilova, ATR kanalında gazetecilik görevini üstleniyor. Rusya'nın, Ukrayna işgali sonrası yayınlarını sosyal medya hesabı üzerinden yapmak zorunda kalan Khalilova, tüm dünyaya korkusuzluğunu gösteren açıklamalarıyla izleyenlere güç olmaya devam ediyor.

21. yüzyılda yaşanan utanç manzarasını takipçilerine aktaran Khalilova, anlık ve gelişmiş anlatımlarıyla kendisini izleyenleri bilgilendiriyor. Khalilova, sesinin titrediği yayınında, Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha iyidir" ifadelerini kullanmış, cesaretiyle büyük güçlere meydan okumuştu.

Genç gazeteci, çok konuşulan yayınında, "Ölümün gölgesinden herkese merhaba. Biz Kiev'de bu gece de ölmedik. Tüm bombalamalara rağmen yıkılmadık, ayaktayız. Bu gece sahtekar medeni dünya uyurken, Moskova çarı ve Lenin'in torunları bizi sabaha kadar bombaladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Kiev'in yanı sıra şu an Odessa da bombalanıyor. Sivilleri hedef alarak öldürüyorlar, bu da çarın yeni politikası." ifadelerine yer vermişti.