Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!

Millet İttifakı'na getirdikleri fayda konusunda sürekli CHP'li seçmenler tarafından eleştirilen 6'lı masanın ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Dalaman İlçe teşkilatının düzenlediği programda Kemal Kılıçdaroğlu için oy istemesi tepkilere neden oldu.

YAYINLAMA
Google News
Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!

Türkiye'de milyonlarca kişi 28. Dönem milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına giderek oyunu kullanmıştı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri yüzde 50+1 oyu yakalayamaması nedeniyle seçimler 2.tura kalmıştı.

Türkiye yeniden cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru ilerlerken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!

CHP ÖRGÜTLERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ

CHP'nin Muğla Dalaman İlçe Teşkilatı'na giden Uysal'ın, burada Kılıçdaroğlu'na oy istemesi dikkati çekti.

Uysal, şunları söyledi:

"Biz siyaseti şeref için yapıyoruz, inandığımız değerler için yapıyoruz. Yoksa bütün bu dayatmalara karşı inandığımızı bu topraklarda taşıyacağız. Bu bayrağı taşıyacağız. Kendimizden sonra gelen nesillere bu vatan toprağının bir çakıl taşını bile eksiksiz emanet etmek için mücadele veriyoruz. O yüzden diyoruz ki vatan demek toprak demek... Seçimler milletin kendi kaderine hakim olduğu gündür. O nedenle 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da Türk milletinin kendi kaderine hakim olduğunu hep beraber göstermeliyiz."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Süleyman Soylu, seçim otobüsünden şarkı söyledi duyanlar çok şaşırdı, alkışla destek verdi
Bakan Süleyman Soylu, seçim otobüsünden şarkı söyledi duyanlar çok şaşırdı, alkışla destek verdi
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
Ekrem İmamoğlu'nun bu videosunu saklayın seneye belediye seçimlerinde çok lazım olacak
Ekrem İmamoğlu'nun bu videosunu saklayın seneye belediye seçimlerinde çok lazım olacak
Başkan Erdoğan Hatay'da önemli açıklamalar: "Sizin derdiniz bizim de derdimiz sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir"
Başkan Erdoğan Hatay'da önemli açıklamalar: "Sizin derdiniz bizim de derdimiz sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir"
Son Haberler
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Sinan Oğan kararını açıklıyor! Cumhur ittifaka mı, Millet ittifakına mı katıldı?
Sinan Oğan kararını açıklıyor! Cumhur ittifaka mı, Millet ittifakına mı katıldı?
Çöp atmaya giderken canından oldu! Talihsiz genç tramvayın altında can verdi
Çöp atmaya giderken canından oldu! Talihsiz genç tramvayın altında can verdi
Talihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal oldu
Talihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal oldu
Bakan Karaismailoğlu: "28 Mayıs'ta cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da çok artacak"
Bakan Karaismailoğlu: "28 Mayıs'ta cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da çok artacak"
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na çok ağır eleştiri: siyasi sığınmacılar partiyi istila etti
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na çok ağır eleştiri: siyasi sığınmacılar partiyi istila etti
Çok Okunanlar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 22 Mayıs Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 22 Mayıs Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil
Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil
Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'
Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'
Yavuz Ağıraliolu, 2 turda hangi adaya oy vereceğini açıkladı
Yavuz Ağıraliolu, 2 turda hangi adaya oy vereceğini açıkladı
Ekrem İmamoğlun'dan çok konuşulacak açıklama: "Biz yalan nedir bilmeyiz, yalan konuşmayı beceremeyiz"
Ekrem İmamoğlun'dan çok konuşulacak açıklama: "Biz yalan nedir bilmeyiz, yalan konuşmayı beceremeyiz"
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!