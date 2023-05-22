Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!

Türkiye'de milyonlarca kişi 28. Dönem milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına giderek oyunu kullanmıştı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri yüzde 50+1 oyu yakalayamaması nedeniyle seçimler 2.tura kalmıştı.

Türkiye yeniden cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru ilerlerken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

CHP'nin Muğla Dalaman İlçe Teşkilatı'na giden Uysal'ın, burada Kılıçdaroğlu'na oy istemesi dikkati çekti.

Uysal, şunları söyledi:

"Biz siyaseti şeref için yapıyoruz, inandığımız değerler için yapıyoruz. Yoksa bütün bu dayatmalara karşı inandığımızı bu topraklarda taşıyacağız. Bu bayrağı taşıyacağız. Kendimizden sonra gelen nesillere bu vatan toprağının bir çakıl taşını bile eksiksiz emanet etmek için mücadele veriyoruz. O yüzden diyoruz ki vatan demek toprak demek... Seçimler milletin kendi kaderine hakim olduğu gündür. O nedenle 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da Türk milletinin kendi kaderine hakim olduğunu hep beraber göstermeliyiz."