Gültepe planları oy birliği ile meclisten geçti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, daha önce iptal edilen Gültepe Bölgesi Planları'nı revize ederek Konak Belediye Meclisi'ne sundu. 300 hektarlık alanı ve 15 mahalleyi kapsayan Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi Konak Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

Konak Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumu Belediye Başkanı Abdül Batur yönetiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclisin en önemli gündem maddesi Gültepe Bölgesi İmar Planları'ydı. Planlama alanı içinde Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, 26 Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur, Cengiz Topel ve Boğaziçi Mahalleleri yer alıyor.

"Daha çok yeşil alan olacak"

Başkan Batur, seçim döneminde dolaştığı Gültepe'de bölgenin değişimi ve dönüşümünü vatandaşların en büyük isteği olarak kendisine aktarıldığını dile getirerek, "Geçmişte hazırlanan plan taslağı Büyükşehir Belediyesi tarafından eksikler bulunarak belediyemize iade edilmiş. Biz 6 aylık süreç içinde tamamladık. Özellikle alan içindeki çalışmalarımızı daha çok sosyal tesis alanı, daha çok yeşil alan, rekreasyon alanı, resmi ve kamu binaların yapılması üzerinde durarak yaptık. Bu çalışmayı muhalefetteki partilerimizin ilçe başkanlarını ve meclis üyelerini, odalarımızı, ilgili mahalle muhtarlarımızı bilgilendirerek bu çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'ndan ve Büyükşehir Belediyesi'nden geçecek. Sonra da askıya çıkacak. Plan muhtarlıklarda da askıya çıkacak. Herkes bilecek, görecek. Biz kapalı kapılar ardında çalışma yapmayız. Tüm çalışmalar kamuoyuna açık olarak sürdürülecek" dedi. Konak'ın 300 hektarlık bir alanının düzenlemesinin basit bir çalışma olmadığını ve hedef olan, ilkesel olarak yapmaları gereken bir çalışmayı son aşamaya getirdiklerinin altını çizen Başkan Batur, bu projeden sonra Beşetepeler Bölgesi'ne başlayacaklarını, sonrasında da Tepecik'ten Mersinli'ye kadar alanı düzenleyeceklerini söyledi.

"Gültepe planları siyaset üstü bir konudur"

Bölgede parselasyon planı değil, imar planı yaptıklarına da dikkat çeken Başkan Batur, bu plan içinde yer alan mevcut mülkiyetleri ve binaları değerlendirerek anlaşmaları yapacaklarını belirtti. Kira yardımını ise müteahhidin şartnamesine koyacaklarını ifade eden Batur, kamu kurumu olarak vatandaşın hakkını koruyacaklarını söyledi. Batur, "Daireler 2+1 ve 3+1 olarak çalışılacak. Bu alan İzmir'in en gözde yeri olacak. Buranın rantından burada yaşayan vatandaş yararlanacak" diyerek Gültepe Planları'nın siyaset üstü olduğuna dikkat çekti. Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi oy birliği ile meclisten geçti. Başkan Batur, sonucun olumlu çıkmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Oy birliği ile çıkması motivasyonumuzu artırdı" diyerek meclis üyelerine ve projeyi hazırlayan ekibe teşekkür etti.

Gökovalı'nın adı yaşadığı sokağa verilecek

Ayrıca Aralık ayı ikinci meclis oturumunda önerilen şair, yazar, gazeteci, turist rehberi, eğitimci kimlikleriyle bilinen Prof.Dr.Şadan Gökovalı'nın ismi Alsancak'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşadığı 1394 Sokağa verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gökovalı, Halikarnas Balıkçısı diye de bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu olarak da biliniyor.

"Konak'a yeni spor tesisi geliyor"

Başkan Batur, Konak'a yeni bir spor tesisi kazandıracaklarını da belirterek, Konak'ta açık ve kapalı spor tesislerine büyük ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Bu sorunun da kısa sürede çözüme kavuşacağını kaydeden Başkan Batur, "Tesis olmadan spor olmuyor. O nedenle Konak'ta öncelikle yüzme havuzu, spor salonu ve açık futbol sahasını projelerimizi programa aldık. Konak Belediyesi'ne ait bir kapalı bir spor salonumuz bile yok. Süratle bu tesis sorununu çözeceğiz. Tesisin olmadığı yerde spor da olmuyor. Özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle kanalıyla, Spor Bakanlığımız tarafından Tepecik Semtinde, Sayın Valimizin de onayıyla bir futbol tesisi yapılacak. Biz de tesisin yapılacağı alanı vereceğiz. Konak'a birlikte çok güzel bir tesis kazandırmış olacağız. Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve bakanlığımıza teşekkür ederim" dedi.

Meclis gündem maddelerinden biri de İzmir Romanları Sosyal Dayanışma Kooperatifi'nin kurulmasıydı. Meclis, kooperatifin kurulmasına ve Konak Belediyesi'nin kurucu üye olmasına da oy birliği ile karar verdi.

Kaynak: İHA