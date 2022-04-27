FOX TV izleyicisi karşısına ilk bölümüyle çıkacak olan Gülümse Kaderine dizisinde Yaren karakterine hayat veren oyuncu Sude Zülal Güler'in hayatı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde Gülümse Kaderine Yaren kimdir? Sude Zülal Güler kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

GÜLÜMSE KADERİNE YAREN KİMDİR? SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Makedonya kökenli olan Güler, 2013 yılında rol aldığı “Çınar” dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. 2018 yapımı “Keşif” filmi ile Sinema sektörüne adım atan Sude Zülal Güler ayrıca, Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.