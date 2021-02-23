Gülümser Bulut cinayeti ne oldu son durum? Gülümser Bulut'un katili kim? soruları gündemde. İzmir'de teyzesini öldürüp çekyatın içine koyan Yunus Kahraman hakkında karar verildi. İşte olayın detayları...

GÜLÜMSER BULUT'UN KATİLİ KİM?

20 sene önce cesedi bohça yapılmış şekilde bulunan Nilgün Kırlı ile Gülümser Bulut'un öldürülme şeklinin aynı olması bir hayli dikkat çekmişti. Gülümser Bulut çekyatın içinde cesedi kefenlenmiş olarak bulunmuş olması bir seri katilin var olduğu şüphesini doğurmuştu.

Yunus Kahraman'ın yıllar önce yanında çalıştığı ancak daha sonra hırsızlıktan dolayı işten çıkardığı patronu Nilgün Kırlı'yı öldürdükten sonra cesedi bohça yapıp balkona çıkardığı ortaya çıktı. Nilgün Kırlı'nın erkek kardeşi Volkan Kırlı, Gülümser Bulut'un da benzer şekilde öldürülmesine dikkat çekti. Volkan Kırlı'nın, Yunus Kahraman'ın cinayetten sonra çok soğukkanlı davrandığını söyledi.

GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİ SON DURUM ?

Hatice Ayhan annesinden 3 gün boyunca haber alamayınca Yunus Kahraman ile birlikte eve geldi ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Hatice Ayhan evde fare kokusunda benzer bir koku olduğunu söyleyerek çekyata yöneldi ve annesini öldürülmüş, kefenlenmiş bir şekilde çekyatın içinde buldu. Ayhan günlerdir üzerinde uyuduğu çekyatın içerisinde annesinin cansız bedeni ile karşılaşmanın verdiği şok ile "Annem ölmüş ben üzerinde yatıyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk edildiği adliyece tutuklandı. Kasten öldürme suçuyla yargılanarak tutuklanan Ayhan 8 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Ardından cinayeti yeğen Yunus Karaman'ın işlediği ortaya çıktı. Karaman kasten öldürmeden müebbet hapis cezası aldı.