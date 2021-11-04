Gülümseten anlar! Canlı yayında Galatasaray taraftarı tarafından öpülen muhabir neye uğradığını şaşırdı Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi canlı yayında gelişmeleri aktaran muhabir, bir Galatasaray taraftarı tarafından öpüldü. Muhabir Emre Kaplan ne uğradığını şaşırırken, o anlar izleyenleri gülümsetti.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk ediyor. Özel bir televizyon kanalında zorlu mücadele öncesi maça ilişkin gelişmeler aktarıldı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın gruptan lider çıkması için büyük öneme sahip maçla ilgili gelişmeleri aktardığı sırada neye uğradığını şaşırdı. Bir Galatasaray taraftarı, muhabir Emre Kaplan'ı öptü. ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ Canlı yayında şaşkınlığı yüzüne yansıyan A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti. Berkem Temizel Gece Editörü Emre Kaplanlokomotiv moskovamaçmuhabir