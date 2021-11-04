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  4. Gülümseten anlar! Canlı yayında Galatasaray taraftarı tarafından öpülen muhabir neye uğradığını şaşırdı

Gülümseten anlar! Canlı yayında Galatasaray taraftarı tarafından öpülen muhabir neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi canlı yayında gelişmeleri aktaran muhabir, bir Galatasaray taraftarı tarafından öpüldü. Muhabir Emre Kaplan ne uğradığını şaşırırken, o anlar izleyenleri gülümsetti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk ediyor.

Özel bir televizyon kanalında zorlu mücadele öncesi maça ilişkin gelişmeler aktarıldı.

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın gruptan lider çıkması için büyük öneme sahip maçla ilgili gelişmeleri aktardığı sırada neye uğradığını şaşırdı.

Bir Galatasaray taraftarı, muhabir Emre Kaplan'ı öptü.

Gülümseten anlar! Canlı yayında Galatasaray taraftarı tarafından öpülen muhabir neye uğradığını şaşırdı

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Canlı yayında şaşkınlığı yüzüne yansıyan A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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