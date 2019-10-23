Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifinin ilk 6 maddesi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesine göre; Gümrük Kanunu'nun "Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler" bölümünde değişiklik yapılacak.

Buna göre, "Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimi hükümleri çerçevesinde nakledilmek üzere gümrüğe sunulan eşya" ibaresi, "Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere transit rejimi kapsamında taşınarak varış gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya" şeklinde değiştirilecek. Böylece gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya, transit rejimi altında taşınan eşyaya uygulanacak hükümler kapsamına alınacak.

Gümrük yükümlülüğü doğması durumunda asıl sorumlu, transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak gümrük idaresine karşı mali olarak sorumlu olacak. Gümrük idaresince işlem yapıldığı hallerde, asıl sorumlunun sorumluluğunun belirlenmesinde fiilin işlenmesinde dahlinin bulunup bulunmadığı hususu dikkate alınacak.

Serbest dolaşıma sokulacak eşya ve gümrük vergilerinden Savunma Sanayii Başkanlığı da muaf tutulacak.

"Tasfiye Edilecek Eşyalar"a ilişkin bölümde de düzenleme yapılıyor. Buna göre, eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 1'i, bu uygulamadan ikinci kez yararlanmak istenmesi halinde ise CIF değerinin yüzde 3'ü oranında bir tutarın ödenmesine bağlı olacak.

Başvurunun, eşyanın ihale ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra ve satışın gerçekleşmesinden önce yapılması halinde bu taleplerin kabulü söz konusu eşyaya ait varsa cezalar, ambarlama, elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 10'u oranında bir tutarın ödenmesine bağlı olacak. Bunun dışındaki başvurular kabul edilmeyecek.

Teklif, tasfiyelik hale gelen ve tasfiye sonucu emanete alınan tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte bulunabileceği süreyi belirliyor. Emanete alınan tutarların iadesi için, sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği, diğerlerinde ise emanete alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılan başvurular kabul edilecek.

GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLARININ ÖZLÜK HAKLARIYLA İLGİLİ TALEP VE MÜCADELELER

Temel kanun olarak görüşülen teklifin birinci bölümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, bir süredir gümrük muhafaza memurlarının özlük haklarıyla ilgili talepleri ve mücadeleleri olduğunu söyledi.

Gümrük muhafaza memurlarının yıpranma hakları, kadro statüleri, hizmet tazminatları ve tayin durumlarına ilişkin iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirten Oral, "Gümrüklerde hudut namusumuzu koruyan bu kahraman personele haklarını teslim etmeliyiz." dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kanun teklifinin, sektör temsilcilerini görüşü alınmadan, bürokratlar tarafından alelacele gündeme getirildiğini savundu.

Şevkin, "Kanun teklifi hazırlanırken ithalat ve ihracat yapan firmaların, ilgili derneklerin, konulara ilişkin bileşenlerin görüşü alınması gerekirdi. Sektör temsilcileri kanun teklifini muhalefetten öğrenmiş olduklarını bizlere aktardılar." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından gönderildiği belirtilen mektubu anımsatarak, "Siz tabii, Trump'ın mektubunu 'yırttık, attık çöpe' dediniz. Belki öyledir, emin değilim ama benim merakım, Trump'ın mektubuyla ilgili değil. Mektubu çöpe attınız, mektubun ekini ne yaptınız? Mektubun ekini ortaya çıkarır mısınız? Siz çıkaramazsanız biz çıkaracağız sonunda belki. Dolayısıyla lütfen o çöpü iyice araştırın, orada başka bir kağıt parçası daha var, onu bir bulun lütfen." ifadesini kullandı.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını seçimlerde CHP'nin kazandığını anımsatarak, belediyenin seçimlerden sonra yüzlerce işçiyi işten çıkarttığını söyledi.

İşçilerin işten çıkarılmasına ilişkin süreci anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"İşten çıkarma şekli de şu: İnsanlara önce 'performansınız düşük' diyorlar. Yeni bir cihaz bulmuşlar, insanların performansını ölçüyor. Hayatında hiç tutanak yememiş, işine geç kalmamış, her gün mesaisine gitmiş insanlara önce soruşturma açıyorlar, bir gün sonra da bir cep telefonu mesajıyla 'İş akdiniz feshedilmiştir. Tazminatsız olarak işten çıkarıldınız.' diye bir tebligat yapılıyor. Tabii, bu insanlar mahkemeye gidiyorlar, mahkeme süreci aylar alacak muhtemelen ama mahkeme süreci devam ettiği için başka bir işte çalışabilme şansları yok."

Şimşek, belediyede mobing ve sürgünlerin de yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise konunun hassas olduğunu belirterek, MHP'li bazı belediye başkanlıkları ile 2014'te MHP'nin aldığı Mersin Büyükşehir Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları anlattı.

Özel, yarın MHP'nin araştırma önergesi vermesini ve kurulacak komisyon ile belediyelerden işten çıkarmaların Meclis eliyle araştırılmasını istedi.

Özel, "Bakın, tencere dibin kara seninki benden kara siyasetiyle sonuç alınmaz. Biz ısrarla söylüyoruz: Gelin, siz getirin önergeyi, sizin grup önerinizde ben konuşacağım, kayıtsız şartsız destek vereceğim." dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin birinci bölümündeki 10 maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Adan, aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.