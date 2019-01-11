Gümrükçüoğlu’ndan "Küskünlük olmayacak" sözü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu AK Parti'nin belediye başkanları aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada Trabzon'da kendisinin tekrar aday gösterilmemesi ile ilgili olarak bir küskünlüğün oluşmayacağının sözünü verdi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşen belediye başkanları aday tanımı toplantısında Büyükşehir Belediyesi için için tekrar aday olarak gösterilmeyen Gümrükçüoğlu, bir konuşma yaptı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyecilik anlayışına vurgu yapan Gümrükçüoğlu "Hizmet etme kervanında onun söylediği gibi Halka Hizmet Hakka Hizmettir diye bir 25 yıl geçti. Halka hizmet ederken hiçbir zaman onun hakimi değil, yine devamlı ve şimdide de tavsiye ettiği, tembih ettiği gibi halkın hakimi değil, hadimi olmaya gayret ettik. Onun çalıştığı gibi 24 saatin 24'ünde de hizmete hazır olmaya, önemli bir özen gösterdik. Fırsat bulabildiysek 3-5 saatte uyuduk. Nihayeten vatanımıza milletimize tümüyle hizmet etmeye çalışırken Trabzonumuza da 10 yıl hakimi değil hadimi olmaya gayret ederken bu süre zarfında da birlikte ve beraberlikte hizmete geride bırakmayan tüm çalışma arkadaşlarıma ilçe ve belde belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize İl Genel Meclisi üyelerimize aynı zamanda partimizin en uzak köşesinden il başkanlarımıza kadar bütün mensuplarımıza, en önemlisi 786 bin Trabzonlumuza da gönülden şükranlarımızı arz ederken .Bir ve beraber yürümeye devam edeceğimizi , Bu sürede de Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bir ve beraber yürümeye söz veriyor muyuz? Allah'ın izniyle 31 Mart 2019 tarihinde Trabzonumuzdaki büyükşehir belediye başkanlığını ve 18 ilçede Cumhur ittifakıyla birlikte ön görülenler dahil olmak üzere önemli bir birlikteliği ortaya koyup 18 ilçe belediye başkanlığını kazanmaya hep beraber söz veriyor muyuz? Allah hepinizden razı olsun" dedi.

"Bunun bir bayrak yarışı olduğunu, bir nöbet devri olduğunu, benden daha iyi hizmet edeceğine kani olduğum Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Zorluoğlu gibi, diğer belediye başkan adaylarımızın aynı takım ruhuyla hizmet edeceğini burada Cumhurbaşkanımız huzurunda arz ediyorum" diyen Gümrükçüoğlu "Burada bir takım olduğumuzu, hiçbir zaman kırgınlık, küskünlük olmayacağını bizzat genel başkanımızın huzurunda söz veriyorum. Bugün karşılarken kendim seçerek afişini astığım gibi sayın Cumhurbaşkanıma, devlet başkanıma, Trabzon sizinle diye arz ediyorum. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA