Gümrükte rüşvet operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesi gümrük kapısında düzenlenen "rüşvet" operasyonunda 1'i gümrük memuru 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ve Gümrük Muhafaza ve kaçakçılık istihbarat müdürlüğü ekiplerince ortak düzenlenen operasyon kapsamında 1 gümrük muhafaza personeli ve 2 sivil vatandaş rüşvet alma-verme iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Y.,S.A.,M.A , çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA