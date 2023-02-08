Gumtm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gumtm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gumtm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gumtm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gumtm 4 Ocak 1986 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wellington Pereira Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gumtm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bloom Soccer yapmaktadır. Gumtm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 12 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Gumtm'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gumtm Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gumoficial/

Gumtm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gumtm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gumtm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gumtm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Internacional

1 Eylül 2007 yılında Marília

1 Temmuz 2008 yılında Ponte Preta

1 Ağu 2009 yılında Fluminense

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2019 yılında Chapecoense

12 Şubat 2020 yılında CRB

Gumtm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gumtm şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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