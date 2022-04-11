Gümüş isminin anlamı nedir, Gümüş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Gümüş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Gümüş ismi ne demek, Gümüş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Gümüş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Gümüş İsminin anlamı nedir? TDK Gümüş anlamı:

Gümüş ismi Türk Dil Kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim, kimya Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag).

2. sıfat Bu elementten yapılmış:

"Boynundan asılmış gümüş bir köstek taşırdı." - Yahya Kemal Beyatlı

Gümüş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Gümüş ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Gümüş isminin kökeni:

Gümüş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 1.330 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Gümüş isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Gümüş isminin rengi:

Hardal

Gümüş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Gümüş isminin Harf Analizi Nedir ?

Gümüş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Gümüş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Gümüş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G : 8

Ü : 26

M : 16

Ü : 26

Ş : 23

= 99 – Gümüş İsminin Numeroloji Toplamı 99’dir.

Gümüş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Gümüş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Gümüş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7 Ü: 3 M: 4 Ü: 3 Ş: 1 = 18

1 + 8 = 9 Kader sayısıdır

Gümüş isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!