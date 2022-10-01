Gümüş Kaynakçısı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gümüş Kaynakçısı (Elle) görev tanımı nedir, Gümüş Kaynakçısı (Elle) ne iş yapar, Gümüş Kaynakçısı (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gümüş Kaynakçısı (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gümüş Kaynakçısı (Elle) Tanımı;

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Gümüş Kaynakçısı (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Gümüş Kaynakçısı (Elle) Maaşları

Gümüş Kaynakçısı (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gümüş Kaynakçısı (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gümüş Kaynakçısı (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.03

Meslek Adı :

Gümüş Kaynakçısı (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal mamulleri ısıtmak ve üzerlerine sert gümüş tel tatbik etmek suretiyle birleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gümüş Kaynakçısı (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şalumoya gaz veren vanaları açmak,

b) Gazı ateşlemek,

c) Şalumodan çıkan alev boyunu ayarlamak,

d) Kaynak yapılacak parçayı kalıp içine veya tezgah üzerine yerleştirmek,

e) Kaynak yapılacak yere gümüşün kaynaması için kimyevi madde sürmek, f) Şalumoyla kaynak yapılacak yeri ısıtmak,

g) Kaynak yapılacak tava gelen yere gümüş teli veya levhayı sürerek parçaları birbirine birleştirmek,

h) Kaynak yapılan yerin çapaklarını temizlemek,

i) İş bitiminde kaynak makinesinin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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