Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden tutuklandı?

Gümüşhane'nin Gümüşgöze beldesi Belediye Başkanı Hasan Aksel, karıştığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep verdiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÜMÜŞGÖZE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKSEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NEDEN TUTUKLANDI?

Hasan Aksel, Gümüşhane Lisesi'nde okudu. Gümüşhane'de yaşıyor.

61 yaşındaki Hasan Aksel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Gümüşhane Kelkit Gümüşgöze Belde Belediye Başkan adayı oldu. 22 Ocak 2021 cuma günü karıştığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.