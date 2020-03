Gümüşhane İl Genel Meclisinden ‘Bahar Kalkanı’ harekatına destek

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin 5 gün sürecek olan mart ayı toplantıları Bahar Kalkanı harekatı için dualarla başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantının açılışında İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edildi.

Toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İdlib'te rejim tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere ise acil şifa diledi.

Gümüşhane İl Genel Meclisi olarak 27 Şubat'ta Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına sonuna kadar destek verdiklerini dile getiren Başkan Erdoğdu, "Meclis olarak, başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Bizler daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından zaferle dönen ordumuzun bugün gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatından da zaferle döneceğine inanıyoruz. Terörü örgütlerinin her türlüsüne yönelik mücadelenin kararlılıkla devam etmesi arzusundayız. Meclis olarak dün olduğu gibi bugün de ordumuzun yanındayız ve alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Allah yâr ve yardımcımız olsun, ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda ilk olarak Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde bulunan süt toplama evlerinin kiraya verilmesi sürelerinin belirlenmesi hakkındaki teklif yazı görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda daha sonra İl Özel İdaresi'nin makine parkına kayıtlı araç gereçlerin 2020 yılı kira bedellerinin belirlenmesi hakkında plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının sonunda ise İl Özel İdaresi'nin görev alanı içerisinde yer alan ancak kamu hizmetleri alanına girmeyen özel şahıs ve şirketlerin talepleri doğrultusunda idarece yapılacak özel etüt ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar görüşülerek, ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: İHA