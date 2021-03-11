Gümüşhane Nüfusu 2020 - 2021 | Gümüşhane Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Gümüşhane Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gümüşhane nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gümüşhane Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gümüşhane nüfusu geçen yıla göre 22 bin 819 kişi azalarak 141 bin 702 kişi oldu ( 2019 yılında Gümüşhane nüfusu 164 bin 521 kişiydi ) . İstanbul ilinde 71 bin 943 erkek, 69 bin 759 kadın yaşamaktadır.

Gümüşhane Alan kodu nedir?

Gümüşhane ilinin telefon alan kodu 0 456 şeklinde başlamaktadır.

Gümüşhane yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Gümüşhane ilinin yüz ölçümü 6668 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 52 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Gümüşhane Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gümüşhane ilinin plaka kodu 29 olarak belirlenmiştir

Gümüşhane 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Gümüşhane 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 141702

Gümüşhane 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 71943

Gümüşhane 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 69759

Gümüşhane 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 78

Gümüşhane 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,87 Kişidir.

Gümüşhane 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,19 olduğu görülmektedir.

Gümüşhane 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,73 olduğu görülmektedir.

Gümüşhane 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 85 kişi boşanmıştır.

Gümüşhane 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 2014

Gümüşhane 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 83871

Gümüşhane 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 41556

Gümüşhane 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 42315

Gümüşhane 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 57831

Gümüşhane 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 30387

Gümüşhane 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 27444

Gümüşhane 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 22 kişidir.

Gümüşhane 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 83196 Kadın : 81325 Toplam : 164521 Nüfus yoğunluğu : 26 kişidir.

Gümüşhane 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 49244 Kadın : 50913 Toplam : 100157

Gümüşhane 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 33952 Kadın : 30412 Toplam : 64364

Gümüşhane 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 82468 Kadın : 80280 Toplam : 162748 Nüfus yoğunluğu : 25 kişidir.

Gümüşhane 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 39560 Kadın : 40746 Toplam : 162748

Gümüşhane 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42908 Kadın : 39534 Toplam : 82442

Gümüşhane 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 86097 Kadın : 84076 Toplam : 170173 Nüfus yoğunluğu : 26 kişidir.

Gümüşhane 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 61399 Kadın : 61406 Toplam : 122805

Gümüşhane 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 24698 Kadın : 22670 Toplam : 82442

Gümüşhane 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 87564 Kadın : 84470 Toplam : 172034 Nüfus yoğunluğu : 27 kişidir.

Gümüşhane 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 61436 Kadın : 60097 Toplam : 121533

Gümüşhane 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 26128 Kadın : 24373 Toplam : 50501

Gümüşhane 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 76770 Kadın : 74679 Toplam : 151449 Nüfus yoğunluğu : 24 kişidir.

Gümüşhane 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 50189 Kadın : 49319 Toplam : 99508

Gümüşhane 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 26581 Kadın : 25360 Toplam : 51941