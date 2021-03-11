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Gümüşhane Nüfusu 2020 - 2021 | Gümüşhane Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Gümüşhane nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Gümüşhane nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Gümüşhane ilinin nüfusunun 141 bin 702 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Gümüşhane yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Gümüşhane Nüfusu 2020 - 2021 | Gümüşhane Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Gümüşhane Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gümüşhane nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gümüşhane Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gümüşhane nüfusu geçen yıla göre 22 bin 819 kişi azalarak 141 bin 702 kişi oldu ( 2019 yılında Gümüşhane nüfusu 164 bin 521 kişiydi ) . İstanbul ilinde 71 bin 943 erkek, 69 bin 759 kadın yaşamaktadır.

Gümüşhane Alan kodu nedir?

Gümüşhane ilinin telefon alan kodu 0 456 şeklinde başlamaktadır.

Gümüşhane yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Gümüşhane ilinin yüz ölçümü 6668 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 52 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Gümüşhane Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gümüşhane ilinin plaka kodu 29 olarak belirlenmiştir

Gümüşhane Nüfusu 2020 - 2021 | Gümüşhane Yüzölçümü nedir?

Gümüşhane 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Gümüşhane 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 141702

Gümüşhane 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 71943        

Gümüşhane 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 69759        

Gümüşhane 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 78

Gümüşhane 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,87 Kişidir.

Gümüşhane 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,19 olduğu görülmektedir.

Gümüşhane 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,73 olduğu görülmektedir.

Gümüşhane 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 85 kişi boşanmıştır.

Gümüşhane 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 2014

Gümüşhane 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 83871            

Gümüşhane 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 41556

Gümüşhane 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 42315

Gümüşhane 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 57831

Gümüşhane 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 30387  

Gümüşhane 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 27444  

Gümüşhane 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 22 kişidir.

Gümüşhane Nüfusu 2020 - 2021 | Gümüşhane Yüzölçümü nedir?

Gümüşhane 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 83196  Kadın : 81325  Toplam : 164521  Nüfus yoğunluğu : 26 kişidir.  

Gümüşhane 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 49244  Kadın : 50913  Toplam : 100157  

Gümüşhane 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 33952  Kadın : 30412  Toplam : 64364  

Gümüşhane 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 82468  Kadın : 80280  Toplam : 162748  Nüfus yoğunluğu : 25 kişidir.  

Gümüşhane 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 39560  Kadın : 40746  Toplam : 162748  

Gümüşhane 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 42908  Kadın : 39534  Toplam : 82442  

Gümüşhane 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 86097  Kadın : 84076  Toplam : 170173  Nüfus yoğunluğu : 26 kişidir.  

Gümüşhane 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 61399  Kadın : 61406  Toplam : 122805  

Gümüşhane 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 24698  Kadın : 22670  Toplam : 82442  

Gümüşhane 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 87564  Kadın : 84470  Toplam : 172034  Nüfus yoğunluğu : 27 kişidir.  

Gümüşhane 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 61436  Kadın : 60097  Toplam : 121533  

Gümüşhane 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 26128  Kadın : 24373  Toplam : 50501  

Gümüşhane 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 76770  Kadın : 74679  Toplam : 151449  Nüfus yoğunluğu : 24 kişidir.  

Gümüşhane 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 50189  Kadın : 49319  Toplam : 99508  

Gümüşhane 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 26581  Kadın : 25360  Toplam : 51941  

 

 

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